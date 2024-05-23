FENERBAHÇE HABERLERİ: Mert Hakan Yandaş'tan ceza sonrası flaş paylaşım!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), "rakip takım mensubuna yönelik saldırısı" nedeniyle Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a 5 maç men cezası verdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bu karar sonrası 29 yaşındaki oyuncu, resmi X hesabından flaş bir paylaşım yaparak 5 gülücük ekledi.

İşte o paylaşım: