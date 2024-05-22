Arsenal'den Ferdi Kadıoğlu kararı! Teklifi artıracaklar
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu için İngiliz devi Arsenal bir kez daha harekete geçme kararı aldı. Arteta'nın izlettirdiği oyuncu için İngiliz ekibi teklif artırma kararı aldı. İşte son gelişmeler...FB SPOR HABERLERİ
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Sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli sol bek için Arsenal ve Bayer Leverkusen'den resmi teklif geldi.
Özellikle İngilizlerin, 24 yaşındaki yıldız konusunda ısrarcı olduğu bildirildi.
Ada ekibinin 20 milyon Euro'dan yaptığı ilk teklif, yönetim tarafından düşük bulundu.
2026 yılına kadar sözleşmesi olan deneyimli oyuncu da mümkün olduğunca yüksek bir rakamı kulübüne kazandırmak istiyor.
Sabah'ta yer alan haberde Arsenal'in 20+5 (bonuslar) şeklinde toplamda 25 milyon Euro'yu bulacak yeni bir teklifle tekrar masaya gelmeyi planladığı ifade edildi.
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