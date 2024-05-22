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Arsenal'den Ferdi Kadıoğlu kararı! Teklifi artıracaklar

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu için İngiliz devi Arsenal bir kez daha harekete geçme kararı aldı. Arteta'nın izlettirdiği oyuncu için İngiliz ekibi teklif artırma kararı aldı. İşte son gelişmeler...FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Arsenal'den Ferdi Kadıoğlu kararı! Teklifi artıracaklar

Bu sezonki başarılı performansıyla Avrupa'nın dev ekiplerinin transfer listesine giren Fenerbahçe'nin istikrarlı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray'a karşı Süper Lig'deki son derbi maçına çıkmış oldu.

Arsenal'den Ferdi Kadıoğlu kararı! Teklifi artıracaklar

Sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli sol bek için Arsenal ve Bayer Leverkusen'den resmi teklif geldi.

Arsenal'den Ferdi Kadıoğlu kararı! Teklifi artıracaklar

Özellikle İngilizlerin, 24 yaşındaki yıldız konusunda ısrarcı olduğu bildirildi.

Arsenal'den Ferdi Kadıoğlu kararı! Teklifi artıracaklar

Ada ekibinin 20 milyon Euro'dan yaptığı ilk teklif, yönetim tarafından düşük bulundu.

Arsenal'den Ferdi Kadıoğlu kararı! Teklifi artıracaklar

2026 yılına kadar sözleşmesi olan deneyimli oyuncu da mümkün olduğunca yüksek bir rakamı kulübüne kazandırmak istiyor.

Arsenal'den Ferdi Kadıoğlu kararı! Teklifi artıracaklar

Sabah'ta yer alan haberde Arsenal'in 20+5 (bonuslar) şeklinde toplamda 25 milyon Euro'yu bulacak yeni bir teklifle tekrar masaya gelmeyi planladığı ifade edildi.

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