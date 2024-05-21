Fenerbahçe partiyi bozdu

Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta Galatasaray'ı mağlup edip, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıması Avrupa basınında geniş yankı buldu. TUTTOMERCATO, "Fenerbahçe, Galatasaray'ın partisini mahvederek intikamını aldı" ifadelerini kullandı. Haberde; "RAMS Park, G.Saray'ı şampiyon ilan etmeye hazırdı ancak Icardi ve takım arkadaşları, bir saatten fazla sayısal üstünlüğe rağmen 1-0 mağlup oldu" denildi. FOOTMERCATO ise; "Çağlar Söyüncü partiyi bozmayı başardı" ifadelesini kullandı.

Haber detayında; "Galatasaray şu anda Süper Lig'de zirvede ve berabere kalmaları ya da kazanmaları halinde kupayı müzesine götürebilirdi. Kesinlikle kazanmak zorunda olan Fenerbahçe ise çok düşmanca bir atmosfere rağmen daha girişken bir takımdı" denildi. L'EQUIPE: "22. dakikada 10 kişi kalan, küfür ve taş yağmuruna maruz kalan Fenerbahçe, ezeli rakibine evinde şampiyonluğu çok gördü." MARCA: "Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün tek golüyle en büyük rakibi Galatasaray'ın evinde fırtına gibi esti."