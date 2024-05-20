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Fenerbahçeli genç futbolcu Efekan Karayazı'dan Icardi'ye gönderme!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Efekan Karayazı, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında alınan Galatasaray derbisinin ardından Mauro Icardi'ye göndermede bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 09:24 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 09:30
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Fenerbahçeli genç futbolcu Efekan Karayazı'dan Icardi'ye gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Galatasaray deplasmanından 1-0'lık skorla ayrılan Fenerbahçe'de futbolcular paylaşımlarda bulundu.

Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan Efekan Karayazı, Süper Lig'deki derbide ise yedek kulübesinde şans bekledi. Efekan Karayazı, Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçının ardından Mauro Icardi'yle birlikte yer aldığı bir fotoğrafı, dün gecede alınan zaferin ardından paylaştı.

Rams Park'taki Fenerbahçe takımının soyunma odasında bulunan taktik tahtasının önünde Mauro Icardi'nin gol sevincini tekrarlayan Efekan Karayazı, Şanlıurfa'daki maça dair paylaştığı fotoğrafta, "....!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Efekan Karayazı ve diğer futbolcuların önünde poz verdiği taktik tahtasına şu ifadeler yazıldı:

"Kollanarak değil, alın teriyle! İttifak 0, Fenerbahçe 1."

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkmıştı. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 1'inci dakikada Mauro Icardi'nin golüyle öne geçmişti. Fenerbahçe, golün santrası yapılmadan sahadan çekilmişti.

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından TFF, müsabakanın 3-0 hükmen Galatasaray lehine sonuçlandığını açıklamıştı.

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