Mourinho Avrupa'da ses getirdi

Aziz Yıldırım'ın ''Göreve gelirsem Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getireceğim'' sözleri Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte Avrupa basınına yansıyan o başlıklar;
THE SUN: Jose Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı,
FOOTBALL ITALIA: Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho.
AS: Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir.
TUTTO MERCATO: Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı.
RECORD: Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti,
A BOLA: Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın.