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Mourinho Avrupa'da ses getirdi

Aziz Yıldırım'ın ''Göreve gelirsem Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getireceğim'' sözleri Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte Avrupa basınına yansıyan o başlıklar;

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Mourinho Avrupa'da ses getirdi

Aziz Yıldırım'ın ''Göreve gelirsem Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getireceğim'' sözleri Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte Avrupa basınına yansıyan o başlıklar;

THE SUN: Jose Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı,

FOOTBALL ITALIA: Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho.

AS: Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir.

TUTTO MERCATO: Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı.

RECORD: Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti,

A BOLA: Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın.

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