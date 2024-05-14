Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı

Aziz Yıldırım, Partekizli teknik adam Jose Mourinho ile ilgili şunları söyledi: "Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. İki saat süren görüşme sonunda kendisine şunu söyledim; 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. 'Üç tane başkan adayı olacak, hangisi kazanırsa muhakkak Fenerbahçe'ye gel, ben istiyorum diye gelme' dedim. 'Fenerbahçe'ye iyi bir takım kurarak, 2004'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de başarabilirsin' dedim. O da bunları memnuniyetle karşıladı. Büyük ihtimalle kazanırsam Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim. Artık çocukların üzülmesini istemiyoruz.

Onları mutlu ve mesut etmek için büyük operasyon yapmamız lazım.

MOURINHO GELECEK

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, başkanlığa adaylığını açıkladı. Yıldırım, "Mourinho ile yüz yüze 2 saat görüştüm. Biz kazanırsak Mourinho'yu getireceğim" dedi.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin heyecanı yaşanırken kongre süreciyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 2018'de Ali Koç'a kaptırdığı başkanlık koltuğuna yeniden aday olduğunu açıkladı. TRT Spor'a konuşan Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getireceğini söyledi.

Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlarla bütün basına çarşamba (yarın) veya perşembe günü toplantı yapacağız. Aday olacağını açıklayacağım. Aday olmamın sebebi, 6 yıldır dışarıda kalmamız, Fenerbahçe'yi takip etmemiz, bu süreç içerisinde olumlu veya olumsuz olayları görmek.

"GÜÇ BİRLİĞİ OLMALI"

Kimseyle kavga etmeyeceğiz. Ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha büyük hale getirecek şekilde organizasyon içerisinde geleceğiz. Bizim kavgamız, Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür. Fenerbahçe zaten büyüktür, küçük dokunuşlarla hem bizim hem de bu yönetimin hatalarını düzelterek Fenerbahçe camiasını birleştirerek, tribünleri, kongre üyelerini 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi bir araya getirerek, bu güç birliği ile Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını sağlamak istiyoruz.

"AVRUPA'DA FİNAL"

Teknik direktör konusunda, Fenerbahçe'nin bu saatten sonra 'bizim çocuğumuz' diyerek belli başlı isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında başarı peşinde olmalıdır. Türkiye'de muhakkak şampiyon olmalıdır. Yurt dışında da başarılı olmalıdır. Avrupa'da en azından final oynamalıdır."