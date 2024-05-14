Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı

Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı

Aziz Yıldırım, Partekizli teknik adam Jose Mourinho ile ilgili şunları söyledi: "Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. İki saat süren görüşme sonunda kendisine şunu söyledim; 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. 'Üç tane başkan adayı olacak, hangisi kazanırsa muhakkak Fenerbahçe'ye gel, ben istiyorum diye gelme' dedim. 'Fenerbahçe'ye iyi bir takım kurarak, 2004'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de başarabilirsin' dedim. O da bunları memnuniyetle karşıladı. Büyük ihtimalle kazanırsam Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim. Artık çocukların üzülmesini istemiyoruz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı

Aziz Yıldırım, Partekizli teknik adam Jose Mourinho ile ilgili şunları söyledi: "Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. İki saat süren görüşme sonunda kendisine şunu söyledim; 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. 'Üç tane başkan adayı olacak, hangisi kazanırsa muhakkak Fenerbahçe'ye gel, ben istiyorum diye gelme' dedim. 'Fenerbahçe'ye iyi bir takım kurarak, 2004'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de başarabilirsin' dedim. O da bunları memnuniyetle karşıladı. Büyük ihtimalle kazanırsam Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim. Artık çocukların üzülmesini istemiyoruz.

Onları mutlu ve mesut etmek için büyük operasyon yapmamız lazım.

MOURINHO GELECEK

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, başkanlığa adaylığını açıkladı. Yıldırım, "Mourinho ile yüz yüze 2 saat görüştüm. Biz kazanırsak Mourinho'yu getireceğim" dedi.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin heyecanı yaşanırken kongre süreciyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 2018'de Ali Koç'a kaptırdığı başkanlık koltuğuna yeniden aday olduğunu açıkladı. TRT Spor'a konuşan Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getireceğini söyledi.

Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlarla bütün basına çarşamba (yarın) veya perşembe günü toplantı yapacağız. Aday olacağını açıklayacağım. Aday olmamın sebebi, 6 yıldır dışarıda kalmamız, Fenerbahçe'yi takip etmemiz, bu süreç içerisinde olumlu veya olumsuz olayları görmek.

"GÜÇ BİRLİĞİ OLMALI"

Kimseyle kavga etmeyeceğiz. Ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha büyük hale getirecek şekilde organizasyon içerisinde geleceğiz. Bizim kavgamız, Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür. Fenerbahçe zaten büyüktür, küçük dokunuşlarla hem bizim hem de bu yönetimin hatalarını düzelterek Fenerbahçe camiasını birleştirerek, tribünleri, kongre üyelerini 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi bir araya getirerek, bu güç birliği ile Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını sağlamak istiyoruz.

"AVRUPA'DA FİNAL"

Teknik direktör konusunda, Fenerbahçe'nin bu saatten sonra 'bizim çocuğumuz' diyerek belli başlı isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında başarı peşinde olmalıdır. Türkiye'de muhakkak şampiyon olmalıdır. Yurt dışında da başarılı olmalıdır. Avrupa'da en azından final oynamalıdır."

F.Bahçe'ye sürpriz hoca adayı!
İş Bankası
DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in olaylı gecesi! Uyuşturucu sipariş verip polislerin yanında torbacıya çıkıştı
İmrenilen Eurovision'un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail'in aklanmasına... Batı'nın ahlaki çöküşünün 'Code'ları
İsmail Kartal'ın geleceği netleşti! Yeni sezonda...
Yıldız isme Arabistan'dan transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye sürpriz hoca adayı!
İsmail Kartal'ın geleceği netleşti! Yeni sezonda...
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho Avrupa'da ses getirdi Mourinho Avrupa'da ses getirdi 01:12
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı 01:11
Barça rahat kazandı! Barça rahat kazandı! 00:03
VAR kayıtları açıklandı VAR kayıtları açıklandı 01:00
Iğdır avantajlı Iğdır avantajlı 01:01
Potada eşleşmeler Potada eşleşmeler 01:02
Daha Eski
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte o isimler Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte o isimler 23:08
Toroğlu'dan Kartal'a sert sözler! Toroğlu'dan Kartal'a sert sözler! 23:08
Yıldırım'dan flaş Mourinho açıklaması! Yıldırım'dan flaş Mourinho açıklaması! 23:08
Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik 23:23
Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik 23:29
Liverpool'a A. Villa engeli! Liverpool'a A. Villa engeli! 00:01