Arsenal'den flaş karar! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer edecekler mi?
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin formasını terleten Ferdi Kadıoğlu bu sezon gösterdiği performansla pek çok takımın transfer listesine dahil olmuştu. Oyununun adı sık sık İngiliz devi Arsenal ile de anılırken Londra ekibinden Ferdi hakkında flaş karar geldi. İşte detaylar...
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İsmail Kartal'ın öğrencileri puanını 89'a yükselterek zirve takibini sürdürdü.
Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dev kulüplerin radarına giren Ferdi Kadıoğlu hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
İngiliz basını, Ferdi Kadıoğlu'nun son maçlardaki performansının Arsenal tarafından beğenilmediğini duyurdu.
Haberde; topçuların, 24 yaşındaki oyuncunun transferini şimdilik askıya aldığı vurgulandı.
Ferdi Kadıoğlu'nu Arsenal'in yanı sıra Napoli ve West Ham gibi kulüpler de takip ediyordu.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.
24 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
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