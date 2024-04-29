Haberler Fenerbahçe Arsenal'den flaş karar! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer edecekler mi?

Arsenal'den flaş karar! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer edecekler mi?

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin formasını terleten Ferdi Kadıoğlu bu sezon gösterdiği performansla pek çok takımın transfer listesine dahil olmuştu. Oyununun adı sık sık İngiliz devi Arsenal ile de anılırken Londra ekibinden Ferdi hakkında flaş karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Arsenal'den flaş karar! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer edecekler mi?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında dev derbide Beşiktaş'ı konuk etti.

Arsenal'den flaş karar! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer edecekler mi?

Fenerbahçe dev randevudan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Arsenal'den flaş karar! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer edecekler mi?

Sarı-lacivertlilerin gollerini Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

Arsenal'den flaş karar! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer edecekler mi?

İsmail Kartal'ın öğrencileri puanını 89'a yükselterek zirve takibini sürdürdü.

Arsenal'den flaş karar! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer edecekler mi?

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dev kulüplerin radarına giren Ferdi Kadıoğlu hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Arsenal'den flaş karar! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer edecekler mi?

İngiliz basını, Ferdi Kadıoğlu'nun son maçlardaki performansının Arsenal tarafından beğenilmediğini duyurdu.

Arsenal'den flaş karar! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer edecekler mi?

Haberde; topçuların, 24 yaşındaki oyuncunun transferini şimdilik askıya aldığı vurgulandı.

Arsenal'den flaş karar! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer edecekler mi?

Ferdi Kadıoğlu'nu Arsenal'in yanı sıra Napoli ve West Ham gibi kulüpler de takip ediyordu.

Arsenal'den flaş karar! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer edecekler mi?

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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