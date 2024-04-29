İsmail sezonu kapattı

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında son düzlüğe girerken, İsmail Yüksek'ten gelen şok haberle sarsıldı. Cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisinde, Semih Kılıçsoy'la girdiği ikili mücadelede yerde kalan ve sahayı sedye ile terk eden 25 yaşındaki oyuncunun dün MR'ı çekildi. Ayak bileğindeki bağda kopma yaşayan İsmail'in yapılan tetkikler sonrasında 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu da genç futbolcunun ligin kalan haftalarında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. 11 Haziran'da sakatlığını tamamen atlatması beklenen İsmail'in EURO 2024 kadrosunda olup olmayacağı da belirsiz. Bu ay içinde uyluk sakatlığı da yaşayan İsmail Yüksek'in geçen sezon da nisan ayında üst adalesinde yırtık meydana gelmişti.

TRANSFER SIKINTIYA GİRDİ

Devre arasında Lyon'un teklifini kabul etmeyen İsmail Yüksek için İngiliz ekibi Tottenham, Fenerbahçe'yle sezon sonu için irtibata geçmişti. Yaşanan bu sakatlık sonrasında İngiliz ekibinin nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu.

GEÇMİŞ OLSUN

Fenerbahçe, konuyla ilgili resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "İsmail Yüksek'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Genç futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."