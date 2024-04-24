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FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, mücadelenin uzatma dakikalarında yaptırdığı penaltıyla gündem olmuştu. 29 yaşındaki kalecinin hareketi, Hırvat basınında da kendine yer buldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 08:26
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FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

Sarı-lacivertliler, iki kez öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kalarak zirve yolunda büyük yara aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

Fenerbahçe'nin golleri Fred ve İrfan Can Kahveci'den geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

Sivasspor'un gollerini ise Fode Koita ve Rey Manaj (p) kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 86'ya çıkararak lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

Sivasspor ise puanını 45'e yükselterek Avrupa iddiasını sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

Sivasspor - Fenerbahçe maçının en çok konuşulan pozisyonu ise uzatma dakikalarında gerçekleşti.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR incelemesi sonrası Dominik Livakovic'in Rey Manaj'a müdahalede bulunduğunu tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

Topun başına geçen Manaj, topu ve Livakovic'i ayrı köşelere göndererek skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve iki takım, sahadan birer puanla ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

Bu sonuçla bitime 5 hafta kala Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Dominik Livakovic gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

Sarı-lacivertlilerin sezon başında transferi için büyük uğraşlar verdiği Hırvat kaleci, performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

Livakovic'in Sivasspor maçında yaptırdığı penaltı, ülkesinde de gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında puan kaybetmesini Dominik Livakovic üzerinden gördü.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

"sport.hrt", "Livakovic'ten skandal hata" başlığını attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

"sportklub. hr" de "Livakovic, Fenerbahçe'ye galibiyete mal oldu" manşetiyle haberi okuyucularına duyurdu.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

Dominik Livakovic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"

Hırvat file bekçisi, kalesinde 45 gol görürken, 17 maçta da kalesini gole kapattı.

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