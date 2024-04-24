FENERBAHÇE HABERİ - Livakovic ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, mücadelenin uzatma dakikalarında yaptırdığı penaltıyla gündem olmuştu. 29 yaşındaki kalecinin hareketi, Hırvat basınında da kendine yer buldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sivasspor'un gollerini ise Fode Koita ve Rey Manaj (p) kaydetti.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 86'ya çıkararak lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.
Sivasspor ise puanını 45'e yükselterek Avrupa iddiasını sürdürdü.
Sivasspor - Fenerbahçe maçının en çok konuşulan pozisyonu ise uzatma dakikalarında gerçekleşti.
Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR incelemesi sonrası Dominik Livakovic'in Rey Manaj'a müdahalede bulunduğunu tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Manaj, topu ve Livakovic'i ayrı köşelere göndererek skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.
Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve iki takım, sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla bitime 5 hafta kala Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Dominik Livakovic gündem oldu.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında transferi için büyük uğraşlar verdiği Hırvat kaleci, performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Livakovic'in Sivasspor maçında yaptırdığı penaltı, ülkesinde de gündem oldu.
Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında puan kaybetmesini Dominik Livakovic üzerinden gördü.
"sport.hrt", "Livakovic'ten skandal hata" başlığını attı.
"sportklub. hr" de "Livakovic, Fenerbahçe'ye galibiyete mal oldu" manşetiyle haberi okuyucularına duyurdu.
Dominik Livakovic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıktı.
Hırvat file bekçisi, kalesinde 45 gol görürken, 17 maçta da kalesini gole kapattı.
Livakovic'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
1.88 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeriyse 11 milyon Euro.
DİĞER