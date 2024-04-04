FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Fred sözleri! "F.Bahçe'ye gelene kadar..."

Fenerbahçe'nin iki topu direkten döndü, kaleyi bulmayan gollük vuruşlar vardı, genelde pozisyon zenginliği de vardı. Ama 4 golün birincisi kornerden geldi, diğerleri organize pozisyonlardan değil kaleci Vedat'ın önemli hatalarından kaynaklandı.

İrfan Can Eğribayat'ın yenen ilk goldeki hatası da amatörlükten de ileriydi. En büyük şansı da o dakikadan sonra taraftarın maç sonuna kadar kendisine verdiği destekti. Olympiakos maçı öncesi İsmail Kartal'ın iyi bir gözlem yapması lazım.