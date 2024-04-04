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FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Fred sözleri! "F.Bahçe'ye gelene kadar..."

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Mücadele sonrası Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül'den çarpıcı Fred tespiti geldi. İşte o yazı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 09:15
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Fred sözleri! "F.Bahçe'ye gelene kadar..."

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Fred sözleri! "F.Bahçe'ye gelene kadar..."

Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak zirve yarışında kayıp yaşamazken, mücadele sonrası Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Fred sözleri! "F.Bahçe'ye gelene kadar..."

HIRSLI VE İSTEKLİ EDIN DZEKO!

Fenerbahçe cephesinde son gelişmeler dolayısıyla futbolcuların bu maça çok hırslı çıkacağı ve sınırsız enerji harcayacaklarını bekliyordum. Öyle de oldu... Kritik dönemde önemli 3 puan kazanıldı. Yalnız maçın genel görüntüsü çok ilginçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Fred sözleri! "F.Bahçe'ye gelene kadar..."

Fenerbahçe'nin iki topu direkten döndü, kaleyi bulmayan gollük vuruşlar vardı, genelde pozisyon zenginliği de vardı. Ama 4 golün birincisi kornerden geldi, diğerleri organize pozisyonlardan değil kaleci Vedat'ın önemli hatalarından kaynaklandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Fred sözleri! "F.Bahçe'ye gelene kadar..."

İrfan Can Eğribayat'ın yenen ilk goldeki hatası da amatörlükten de ileriydi. En büyük şansı da o dakikadan sonra taraftarın maç sonuna kadar kendisine verdiği destekti. Olympiakos maçı öncesi İsmail Kartal'ın iyi bir gözlem yapması lazım.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Fred sözleri! "F.Bahçe'ye gelene kadar..."

İkinci yarıda takım presinin düşüp rakibin çok fazla kaleye yaklaşması ciddi bir uyarıdır. Çok kaliteli usta işi bir gol atmasına rağmen Tadic'te yine fiziki sıkıntılar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Fred sözleri! "F.Bahçe'ye gelene kadar..."

Genelde rakibe sırtını dayayıp Ferdi'nin gelmesini bekliyor. Oysa ki çok büyük ve önemli özellikleri olan bir yetenek. Dzeko dün hırslı ve istekliydi. Son dakikalara kadar kendisini deparlarla zorladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Fred sözleri! "F.Bahçe'ye gelene kadar..."

Bir sakatlık yaşamaması için İsmail Kartal'ın onu 4-2'den hemen sonra oyundan alması gerekirdi. Medyanın büyük çoğunluğunun olmazsa olmazı Fred… Fenerbahçe'yi adeta Fred'e endekslediler.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Fred sözleri! "F.Bahçe'ye gelene kadar..."

Fenerbahçe'ye gelene kadar futbol hayatında bir kere sakatlık geçirmiş, o da toplam 20 gün sürmüş. Bu sene önce kasık gitti, 1.5 ay oynamadı.

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