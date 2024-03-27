Fenerbahçe Kasımpaşa maçı

PAWEL GİL: Hakem devam kararı verdi. Ağır çekimde izliyoruz. İlk açıdan net değil. İkinci açıdan net bir kanıt yok. Üçüncü açıda da net bir kanıt yok.

HUGH DALLAS: Erkan, Pawel'e hangi görüntünün net bir elle oynama olduğunu göstermeni istiyorum. Hangi görüntüde net bir elle oynama var?

ERKAN ENGİN: Net elleme göremiyorum. Odadaki hissiyatımdan bahsetmem gerekirse, kale arkasından ve yakındaki görüntüden emin oldum. Topun kırılmasından ve hareketinden pozisyonun elle oynama düşündüm o an.

HUGH DALLAS: VAR odasında gördüğünle burada gördüğün farklı değil. Amaç objektiflik. Orada da burada da gördüğün aynı. O yüzden net olmalı. Erkan'ın 'Aa penaltı olabilir mi' diye endişe etmesini anlıyorum ama bu görüntüyle beraber topun elle oynama olduğuna dair bir kanıt yoksa hakemi de çağırmıyoruz. Çünkü elimizde bir kanıt yok. Sahada doğal olarak senin açın görmeye mümkün değildi. Monitöre gittiğinde hangi görüntünün elle oynama olduğuna kanaat getirdin Cihancım.

CİHAN AYDIN: Ekrana gittiğimde Erkan Ağabey bana temas anını gösterdi. 'Top ele temas ediyor' dedi. Bir açı daha verdi. Doğal olmayan konumda bir el açıklığı gösterdi. 'Direkt eline geliyor top' dedi. Öyle söyleyince penaltı kararı verdim. İlk temas noktasında durdurup gösterdi.

HUGH DALLAS: Pawel sence de VAR kendi görüşlerini fazlaca dile getirmiyor mu? VAR, sence de fazlaca yönlendirme yapmıyor mu?

PAWEL GİL: Temas noktasını göstermesi doğru. Teması net göremiyorsanız, sözlerinizle destekleyici tutum sergiliyorsanız hakemi bir şey inandırmaya giriyor. İletişim, bu görüntüler vasıtasıyla olmadı. İki hakemin o sırada kalp atım hızı çok yüksek, stres altında. Topun yön değiştirdiğine dair ifade kullanıyorsanız bu yön değiştirmeyi görüntüyle desteklemeniz, kanıtlamanız lazım. Hakemin, anlatılanı görüntülerle destekli kanıtlanamadığını gördüğünde kararda sorumluluğunun olduğunu bilmesi lazım."

PAWEL GİL: Görüntülerden sonra insanlara penaltının niye verildiğine dair şüpheler ortadan kalkmadı. Şüphe oluştu. Elde net bir kanıt yok.

HUGH DALLAS: Dakika 90+1. Maç 1-1. Aslında doğru değil. 4-1 olsa bir şey diyeceğim, yanlış ama maç 1-1, oyunu değiştiren bir karar. Elde bir kanıt yok. Böyle olmamalı.