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Koopmeiners olmazsa Szymanski

Juventus'a yakınlığıyla bilinen 'Juvefc. com' adlı haber sitesi; siyah-beyazlıların Atalanta'dan Koopmeiners'i istediğini duyurdu. Haberde; Juve'nin bu transferde başarıya ulaşamaması halinde ise ikinci alternatif olarak Sebastian Szymanski'yi belirlediği bilgisi paylaşıldı. Napoli ve AC Milan da 24 yaşındaki oyuncu için ısrarcı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Koopmeiners olmazsa Szymanski
Juventus'a yakınlığıyla bilinen 'Juvefc. com' adlı haber sitesi; siyah-beyazlıların Atalanta'dan Koopmeiners'i istediğini duyurdu. Haberde; Juve'nin bu transferde başarıya ulaşamaması halinde ise ikinci alternatif olarak Sebastian Szymanski'yi belirlediği bilgisi paylaşıldı. Napoli ve AC Milan da 24 yaşındaki oyuncu için ısrarcı.
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