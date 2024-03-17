Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi attığı gollerle takımı şampiyonluk yarışında tutuyor. Performansıyla dikkat çeken Belçikalı yıldıza Avrupa ekipleri büyük ilgi gösteriyor. Yeni adresi merak konusu olan 30 yaşındaki santrfor için flaş bir talip çıktı. Transferi bitirmek isteyen İngiliz ekibi sezon sonunda Fenerbahçe ile masaya oturacak. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar

Fenerbahçe'nin 'nöbetçi golcü'sü Michy Batshuayi, bu sezonki performansıyla büyük katkı veriyor.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar

Süper Lig ve Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Kanarya, Türkiye Süper Kupası finalinde de Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar

Sezonu 3 kupa ile tamamlama hedefinde olan Fenerbahçe, kalan maçlardan zaferle ayrılarak mutlu sona ulaşmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar

Sarı-lacivertlilerde yıldız golcü Michy Batshuayi, ortaya koyduğu futbolla takıma önemli şekilde yardım ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar

Belçikalı yıldız özellikle son dakikalarda attığı gollerle takımı şampiyonluk yarışında iddialı konumda tutmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar

Bu sezon 20 gol kaydeden 30 yaşındaki santrfor, transferin de gözdesi konumuna geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar

Sergilediği futbolla beğeni toplayan yıldız oyuncuya Avrupa'dan birçok takım ilgi gösteriyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar

Yeni adresi merak konusu olan Michy Batshuayi, özellikle İngiliz ekibinin yakın takibinde.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar

LEEDS UNITED PEŞİNDE!
Skora verdiği katkıyla dikkat çeken Belçikalı yıldızın son talibi ise Leeds United oldu...

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar

Ada medyasında yer alan haberlere göre; Leeds, Premier Lig'e çıkması halinde tecrübeli golcü için harekete geçecek ve Fenerbahçe'nin kapısını yaz transfer döneminde çalacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar

DZEKO'NUN GÖLGESİNDE
Haberin içeriğinde şu ifadelere yer verildi: "Belçikalı forvet, bu sezon kulübü adına 20 gol attı ve Leeds'in dikkatini çekmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar

Sözleşmesi yaz aylarında bitecek ancak Fenerbahçe'nin bir yıl uzatma opsiyonu var. Dolayısıyla onu satabilecekleri anlamına geliyor. Dzeko'nun gölgesinde kaldı. Kariyerinde 176 gol attı."

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar

Batshuayi kariyerinde Marsilya, Chelsea, Valencia, Dortmund, Crystal Palace ve Beşiktaş gibi önemli takımların da formasını giydi.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar

Belçikalı yıldız ülkesinin milli takımında ise çıktığı 53 maçta 27 gollük katkı verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar

Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! Mert Günok ve Milot Rashica'dan uzun yıllar unutulmayacak hareket
Başkan Erdoğan emekliler için tarihi açıkladı: "Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak"
Beşiktaş'a Alman panzeri! Girişimler hızlandı
Akyazı'da dev randevu! İşte derbinin 11'leri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Akyazı'da dev randevu! İşte derbinin 11'leri
Trabzon kafilesi açıklandı! Mert Hakan ve Becao...
AUZEF SINAV TARİHLERİ 2024
Okullarda ara tatil ne zaman?
Kredi kartı nakit avans faiz oranı arttı mı, ne kadar oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu! F.Bahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu! 00:45
Cenk Tosun ezeli rakibe gidiyor! Cenk Tosun ezeli rakibe gidiyor! 00:45
THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Josh Nebo THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Josh Nebo 00:44
İşte Ampute Futbol Milli Takımı'nın rakipleri! İşte Ampute Futbol Milli Takımı'nın rakipleri! 00:44
Eyüp'ten uzatmalarda müthiş geri dönüş! Eyüp'ten uzatmalarda müthiş geri dönüş! 00:44
Beşiktaş'a Alman panzeri! Girişimler hızlandı Beşiktaş'a Alman panzeri! Girişimler hızlandı 00:44
Daha Eski
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına sitem! Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına sitem! 00:34
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına sitem! Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına sitem! 00:34
ManU'nun yıldızı Aslan oluyor! ManU'nun yıldızı Aslan oluyor! 00:35
F.Bahçe’den amansız takip F.Bahçe’den amansız takip 00:36
Sarı melekler tek set verdı Sarı melekler tek set verdı 00:38
Ziraat’tan geçit yok Ziraat’tan geçit yok 00:39