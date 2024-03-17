FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi attığı gollerle takımı şampiyonluk yarışında tutuyor. Performansıyla dikkat çeken Belçikalı yıldıza Avrupa ekipleri büyük ilgi gösteriyor. Yeni adresi merak konusu olan 30 yaşındaki santrfor için flaş bir talip çıktı. Transferi bitirmek isteyen İngiliz ekibi sezon sonunda Fenerbahçe ile masaya oturacak. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Süper Lig ve Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Kanarya, Türkiye Süper Kupası finalinde de Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.
Sezonu 3 kupa ile tamamlama hedefinde olan Fenerbahçe, kalan maçlardan zaferle ayrılarak mutlu sona ulaşmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerde yıldız golcü Michy Batshuayi, ortaya koyduğu futbolla takıma önemli şekilde yardım ediyor.
Belçikalı yıldız özellikle son dakikalarda attığı gollerle takımı şampiyonluk yarışında iddialı konumda tutmaya devam ediyor.
Bu sezon 20 gol kaydeden 30 yaşındaki santrfor, transferin de gözdesi konumuna geldi.
Sergilediği futbolla beğeni toplayan yıldız oyuncuya Avrupa'dan birçok takım ilgi gösteriyor.
Yeni adresi merak konusu olan Michy Batshuayi, özellikle İngiliz ekibinin yakın takibinde.
LEEDS UNITED PEŞİNDE!
Skora verdiği katkıyla dikkat çeken Belçikalı yıldızın son talibi ise Leeds United oldu...
Ada medyasında yer alan haberlere göre; Leeds, Premier Lig'e çıkması halinde tecrübeli golcü için harekete geçecek ve Fenerbahçe'nin kapısını yaz transfer döneminde çalacak.
DZEKO'NUN GÖLGESİNDE
Haberin içeriğinde şu ifadelere yer verildi: "Belçikalı forvet, bu sezon kulübü adına 20 gol attı ve Leeds'in dikkatini çekmeyi başardı.
Sözleşmesi yaz aylarında bitecek ancak Fenerbahçe'nin bir yıl uzatma opsiyonu var. Dolayısıyla onu satabilecekleri anlamına geliyor. Dzeko'nun gölgesinde kaldı. Kariyerinde 176 gol attı."
Batshuayi kariyerinde Marsilya, Chelsea, Valencia, Dortmund, Crystal Palace ve Beşiktaş gibi önemli takımların da formasını giydi.
Belçikalı yıldız ülkesinin milli takımında ise çıktığı 53 maçta 27 gollük katkı verdi.
Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
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