FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi İngiltere yolcusu! Transfer için geliyorlar

DZEKO'NUN GÖLGESİNDE Haberin içeriğinde şu ifadelere yer verildi: "Belçikalı forvet, bu sezon kulübü adına 20 gol attı ve Leeds'in dikkatini çekmeyi başardı.

Sözleşmesi yaz aylarında bitecek ancak Fenerbahçe'nin bir yıl uzatma opsiyonu var. Dolayısıyla onu satabilecekleri anlamına geliyor. Dzeko'nun gölgesinde kaldı. Kariyerinde 176 gol attı."