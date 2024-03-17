Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Trabzonspor maçı öncesi flaş prim kararı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Trabzonspor maçı öncesi flaş prim kararı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Trabzonspor'la deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertli yönetim flaş bir prim kararı aldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 07:45
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Trabzonspor maçı öncesi flaş prim kararı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Trabzonspor maçı öncesi flaş prim kararı!

Ligde ezeli rakibi Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertliler, mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Trabzonspor maçı öncesi flaş prim kararı!

Fenerbahçe Yönetimi de Trabzonspor deplasmanı öncesi motivasyonu artırmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Trabzonspor maçı öncesi flaş prim kararı!

Sarı-lacivertli kurmaylar, zorlu deplasmandan üç puanla dönülmesi halinde takıma prim verme kararı aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Trabzonspor maçı öncesi flaş prim kararı!

Miktar henüz açıklanmasa da bu durum son idmanda oyunculara bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Trabzonspor maçı öncesi flaş prim kararı!

Şampiyonluk yarışında en kritik virajlardan biri olan dev derbi öncesinde verilen bu haber futbolcularda doping etkisi yarattı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Batshuayi Ada yolcusu! Transfer için geliyorlar
Akyazı'da dev randevu! İşte derbinin 11'leri
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
AUZEF SINAV TARİHLERİ 2024
Okullarda ara tatil ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi flaş karar! Oyunculara bildirildi Derbi öncesi flaş karar! Oyunculara bildirildi 07:43
O isme şok eleştiri! "İleri gideceğine geri gidiyor" O isme şok eleştiri! "İleri gideceğine geri gidiyor" 07:27
Eyüp'ten uzatmalarda müthiş geri dönüş! Eyüp'ten uzatmalarda müthiş geri dönüş! 00:44
Beşiktaş'a Alman panzeri! Girişimler hızlandı Beşiktaş'a Alman panzeri! Girişimler hızlandı 00:44
Cenk Tosun ezeli rakibe gidiyor! Cenk Tosun ezeli rakibe gidiyor! 00:45
F.Bahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu! F.Bahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu! 00:45
Daha Eski
ManU'nun yıldızı Aslan oluyor! ManU'nun yıldızı Aslan oluyor! 00:35
F.Bahçe’den amansız takip F.Bahçe’den amansız takip 00:36
Sarı melekler tek set verdı Sarı melekler tek set verdı 00:38
Ziraat’tan geçit yok Ziraat’tan geçit yok 00:39
Çılgın maç Bursa’nın Çılgın maç Bursa’nın 00:40
Arkas’tan rahat zafer Arkas’tan rahat zafer 00:41