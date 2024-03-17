FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Trabzonspor maçı öncesi flaş prim kararı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Trabzonspor'la deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertli yönetim flaş bir prim kararı aldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertli kurmaylar, zorlu deplasmandan üç puanla dönülmesi halinde takıma prim verme kararı aldı.
Miktar henüz açıklanmasa da bu durum son idmanda oyunculara bildirildi.
Şampiyonluk yarışında en kritik virajlardan biri olan dev derbi öncesinde verilen bu haber futbolcularda doping etkisi yarattı.
Karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak ve zorlu mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
DİĞER