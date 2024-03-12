Oosterwolde: Tercihim sol bek!

Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde, savunma hattında verilecek her göreve hazır olduğunu, kendisini en çok sol bek mevkiinde rahat hissettiğini ifade etti.

Hollandalı oyuncu şu ifadeleri kullandı:

Uzun boyluyum, ancak çok uzun boylu değilim. Bir sol bek için problem olmuyor. Sol bekte oynuyorum ama boyumun uzun olması nedeniyle stoper oynama imkanım da oluyor. Hocamızın ihtiyacı olduğunda da stoper oynayabilirim. Ama tercihim bek pozisyonu. Özelliklerimi sayacak olursak, birebirlerde savunmada iyi olduğumu düşünüyorum. Hızlıyım, teknik anlamda iyiyim. Negatif olarak da konsantrasyonumu söyleyebilirim. 90 dakikaya daha iyi yaymam gerekiyor.