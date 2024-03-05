Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'den şampiyonluk vurgusu!

- "Bu sene şampiyon olmamız çok önemli. Son 10-11 haftaya girdiğimiz zaman arada Avrupa maçlarımız var, Süper Kupa maçı var. Sezonun kalanında ciddi anlamda düşüşler, kalkışlar olabilir"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve taraftarlar hakkında açıklamalarda bulunan Baki, artık yarışın sonuna yaklaşıldığını dile getirdi.

Taraftarların takıma her zaman olduğu gibi yoğun destek verdiğini ifade eden Baki, şöyle devam etti:

"Hep aynı şeyleri söylüyoruz ama hem deplasmanda hem de Kadıköy'de bundan sonra verilecek destek muazzam. Bir şeyi bağlamak istiyorum birbirine, biz gerçekten bambaşka bir camiayız. Bu sene şampiyon olmamız çok önemli. Son 10-11 haftaya girdiğimiz zaman arada Avrupa maçlarımız var, Süper Kupa maçı var. Sezonun kalanında ciddi anlamda düşüşler, kalkışlar olabilir. Bunu Pendikspor maçı özelinde söylemiyorum sadece. Yanımızda olmaya devam etsinler. Dış faktörlerle ne kadar uğraştığımızı bence iyice görmeye başladılar. Bizim kuruluş zamanlarında "Zaferin Rengi" filmini izlesinler, o zamandan beri kulağımıza nasıl bir ruh üflenmiş, Fenerbahçe Atatürk'üyle Türkçülüğüyle nasıl yoğrulmuş görsünler. Nasıl özel bir camiayız bunu izleyince bir kere daha insan idrak ediyor, farkına varıyor. Biz o ruhla tribünlerden vereceğimiz enerjiyle bu takımı ittire ittire şampiyon yapacağız. Yani şunu unutmasınlar biz öyle bir camiayız ki, doğuştan Türk'üm, Allah'ın lütfuyla Fenerbahçeliyim. Ne olur bunu unutmasın hiçbir Fenerbahçe taraftarı. Çok teşekkür ederim."

"BU SENE TRANSFER ETTİĞİMİZ FUTBOLCULAR BÜYÜK KATKILAR VERDİLER"

Gecede ödül alan isimlerden Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in performanslarıyla ilgili soruyu yanıtlayarak devam eden Selahattin Baki, takımdaki hiçbir oyuncuyu birbirinden ayıramayacağının altını çizdi.

Böyle bir seçimin çok zor olduğunu vurgulayan Baki, "Benim için en sevdiğim çocuğu seçmek gibi bir şey ya da kardeşini seçmek gibi. Hepsinin katkıları oldu. Cengiz, biliyorsunuz kadife ayağıyla bize çok kritik maçları çözdü. Ferdi zaten maşallah lokomotif gibi nereye koysan oynuyor. Bizim bu sene transfer ettiğimiz futbolcular çok büyük katkılar verdiler. Bence doğru isimler burada ama ben seçemem, öyle söyleyeyim. Bugün kim gelseydi benim için tamam yani, problem yoktu." açıklamasında bulundu.

Düzenlenen törenle ilgili de konuşan Baki, şunları söyledi:

"Benim için son derece güzel, pozitif bir akşam çünkü ben tribün zamanlarımda 1907 ÜNİFEB'in ilk kuruluşuna şahit olmuş birisiyim. İlk kurucu üyelerinde benim can dostlarım var, beraber yönetimde Fenerbahçe'ye hizmet ettiğim can dostlarım var. O gün de Fenerbahçe'nin aydınlık yüzüydü, geleceğiydi; bugün de aydınlık yüzü. Bu çeyrek asırda birçok arkadaşımın, birçok pozisyona geldiğini, önemli pozisyona geldiğini gördüm ve hiçbir zaman Fenerbahçe'yi unutmadıklarını, Fenerbahçemiz'e katkı vermeye çalıştıklarını gördüm, hala görmeye devam ediyorum. Dolayısıyla bu akşam hem mutluyum hem de biraz eski dostları görünce yaşlandığımızı da hissettim. Çeyrek asır geçmiş aradan. Beni davet ettikleri, unutmadıkları için de çok mutlu oldum. İşte bugün Fenerbahçe ailesi, futbolcularımız, sporcularımız, yöneticilerimiz, yüksek divan kurulu başkanımız hep beraber bir aradayız. Dediğim gibi, yaşasın, var olsun Fenerbahçe'nin aydınlık yüzü ve aydınlık geleceği ÜNİFEB."