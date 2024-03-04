Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Gaspar'dan onay!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Gaspar'dan onay!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de o yıldız ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin futbolcusuna Arsenal sportif direktörü Edu Gaspar'dan onay geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Gaspar'dan onay!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezon ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı verirken bazı futbolcular performanslarıyla ön plana çıkıyor. Kanarya'da bu futbolculardan birisi de Ferdi Kadıoğlu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Gaspar'dan onay!

Yıldız isim gösterdiği performansla bu sezon pek çok takımın transfer listesine girdi. Son olarak oyuncuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Gaspar'dan onay!

Fenerbahçe'deki performansını her geçen gün yukarıya taşıyan ve Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için ilk adım İngiliz devi Arsenal'den geldi...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Gaspar'dan onay!

Topçuların Brezilyalı sportif direktörü Edu Gaspar, 24 yaşındaki oyuncuyu Hatayspor maçında canlı gözle takip etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Gaspar'dan onay!

Gelen bilgilere göre; 45 yaşındaki spor adamı, Ferdi Kadıoğlu için olumlu rapor tuttu, sezon sonuna kadar da gözlem altına alacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Gaspar'dan onay!

Arsenal'in yanı sıra Ferdi'yi İngiliz devleri Manchester United ve Tottenham, İtalya'nın son şampiyonu Napoli de yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Gaspar'dan onay!

Bu üç kulübün de sezon sonuna kadar 24 yaşındaki oyuncuyu mercek altına alacağı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Gaspar'dan onay!

Ferdi'nin babası, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacaklarını söylemişti. Fenerbahçe'nin Ferdi için 30 milyon euro bonservis beklentisi var.

DİĞER
Tarzan Rıfkı'nın sarışın güzeli için yıllar tersine akıyor! Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu’nu bir de şimdi görün!
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Öğretmen ataması olacak mı?
"Masum bir hakem hatası değildir!"
Toroğlu değerlendirdi! Kırmızı kart kararı doğru mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den büyük başarı!
Becao'ya İtalya'dan talip çıktı! Transfer...
Namaz vakitleri İstanbul | 4 Mart Pazartesi
Canlı altın ve dolar kuru takibi (4 Mart Pazartesi)
💥Süper Loto çekildi! (3 Mart)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Bilbao ile Barça yenişemedi! A. Bilbao ile Barça yenişemedi! 01:01
Napoli Juve'yi devirdi! Napoli Juve'yi devirdi! 01:01
A. Bilbao ile Barça yenişemedi! A. Bilbao ile Barça yenişemedi! 01:00
G.Saray'dan sezon sonu 10 numara bombası! G.Saray'dan sezon sonu 10 numara bombası! 00:58
Napoli Juve'yi devirdi! Napoli Juve'yi devirdi! 00:51
Beşiktaş'tan G.Saray'a olay cevap! Beşiktaş'tan G.Saray'a olay cevap! 00:43
Daha Eski
G.Saray'dan flaş açıklama: O paylaşım kalacak G.Saray'dan flaş açıklama: O paylaşım kalacak 00:43
Okan Buruk'tan yabancı hakem açıklaması! Okan Buruk'tan yabancı hakem açıklaması! 00:43
Arda Güler, Kerem'in paylaşımını beğendi! Arda Güler, Kerem'in paylaşımını beğendi! 00:43
Beşiktaş'tan G.Saray'a tepki! "Hiç yakışmadı" Beşiktaş'tan G.Saray'a tepki! "Hiç yakışmadı" 00:43
Toroğlu değerlendirdi! Kırmızı kart kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Kırmızı kart kararı doğru mu? 00:43
"Masum bir hakem hatası değildir!" "Masum bir hakem hatası değildir!" 00:43