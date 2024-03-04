TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Gaspar'dan onay!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de o yıldız ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin futbolcusuna Arsenal sportif direktörü Edu Gaspar'dan onay geldi. İşte detaylar...
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Topçuların Brezilyalı sportif direktörü Edu Gaspar, 24 yaşındaki oyuncuyu Hatayspor maçında canlı gözle takip etti.
Gelen bilgilere göre; 45 yaşındaki spor adamı, Ferdi Kadıoğlu için olumlu rapor tuttu, sezon sonuna kadar da gözlem altına alacak.
Arsenal'in yanı sıra Ferdi'yi İngiliz devleri Manchester United ve Tottenham, İtalya'nın son şampiyonu Napoli de yakından takip ediyor.
Bu üç kulübün de sezon sonuna kadar 24 yaşındaki oyuncuyu mercek altına alacağı belirtildi.
Ferdi'nin babası, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacaklarını söylemişti. Fenerbahçe'nin Ferdi için 30 milyon euro bonservis beklentisi var.
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