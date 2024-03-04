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Belçika polisi alarm verdi! Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı öncesi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Polislerin maç öncesinde biletler için ve iki takımın taraftarlarının bir araya gelmemesi, aynı tribünde olmaması için kontroller yapacağı aktarıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 16:38
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Belçika polisi alarm verdi! Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı öncesi...

Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı öncesi teyakkuza geçti. Belçika basınında yer alan habere göre, Almanya'dan ve Belçika'dan çok sayıda Türk taraftarın maçta olmasının beklendiği belirtildi. Maçın oynanacağı 21.500 kapasiteli Lotto Park'ın yüzde 5'inin deplasman tribününe ayrıldığı, bu nedenle bilet fiyatlarının yükseldiği ve 400 euro'ya kadar çıktığı kaydedildi. Polislerin maç öncesinde biletler için ve iki takımın taraftarlarının bir araya gelmemesi, aynı tribünde olmaması için kontroller yapacağı aktarıldı.

Öte yandan polisin, bilet sahipleri ve kimliklerin uyuşmaması durumunda, maç biletini satan kişinin para cezasından, stadyumdan men cezasına kadar ağır cezalarla karşı karşıya olduğu öne sürüldü.

Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü karşı karşıya gelecek.

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