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Hatayspor maçı öncesi İsmail Kartal konuştu:Farklı bir Fenerbahçe...

Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor - Fenerbahçe maçı öncesi İsmail Kartal konuştu. İşte Kartal'ın sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 18:31 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 18:45
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Hatayspor maçı öncesi İsmail Kartal konuştu:Farklı bir Fenerbahçe...

Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor - Fenerbahçe maçı öncesi İsmail Kartal konuştu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Bugünkü maça takım olarak iyi hazırlandık. Sonuçta bu akşamki maçta, taraftarımızın ve camiamız galibiyet bekliyor. Bu akşam, camiamızı ve taraftarımız için reaksiyon vermek istiyoruz. 3 puanı alıp evimize dönmek istiyoruz.

Biz bugünlere bu şekilde geldik. Sezon başında da 8-9 kişi rotasyon yaptık. Biz bu şekilde hamleler yaparak bugünlere geldik. Sonuçta olmadı Ankara'da. Orası geride kaldı. İnşallah bu akşam iyi oyunla 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz.

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