TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan! İşte o yıldız

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon çeyrek finalde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler zorlu rakibine 3-0 kaybederek kupaya veda etti.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Olimpiu Morutan ile Anastasios Chatzigovanis, ikinci yarıda ise Garry Rodrigues kaydetti.