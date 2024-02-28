Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan! İşte o yıldız

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan! İşte o yıldız

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun transfer planlamalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı. Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşını hesaba katan sarı-lacivertliler, yıldız bir golcüyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bir süredir araştırmalarda bulunan yönetim, aradığı ismi İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da buldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki o yıldız...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 09:53
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan! İşte o yıldız

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon çeyrek finalde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler zorlu rakibine 3-0 kaybederek kupaya veda etti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan! İşte o yıldız

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Olimpiu Morutan ile Anastasios Chatzigovanis, ikinci yarıda ise Garry Rodrigues kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan! İşte o yıldız

Fenerbahçe kupaya çeyrek finalde veda ederken, MKE Ankaragücü ise yarı finale yükselen taraf oldu. Öte yandan Fenerbahçe'de artık tüm konsantrasyon Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan! İşte o yıldız

Sarı lacivertliler yer aldığı 2 kulvarda da başarılı olarak sezonu mutlu sonlandırmak istiyor. Yönetim ise bir yandan gelecek sezonun planlamalarını yapmayı sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan! İşte o yıldız

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu başında transfer ettiği Edin Dzeko'nun sezon sonunda sarı lacivertlilerden ayrılabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan! İşte o yıldız

Ntvspor'un İngiliz basınından derlediği habere göre, Fenerbahçe öncesi Al-Hilal'den teklif alan Edin Dzeko'nun sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan! İşte o yıldız

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin Dzeko'nun alternatifini de belirlediği iddia edildi. İşte sarı lacivertlilerin gündemine aldığı o yıldız...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan! İşte o yıldız

F.BAHÇE'DEN BOMBA TRANSFER HAMLESİ!

Buna göre sarı lacivertliler, deneyimli forvetin takımdan ayrılması halinde Arsenal'den Eddie Nketiah'ı transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan! İşte o yıldız

İngiliz ekibinde düzenli forma şansı bulamayan Eddie Nketiah'ı Fenerbahçe'nin yanı sıra Crystal Palace ve Borussia Dortmund'un da istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan! İşte o yıldız

Hatta Crystal Palace'ın devre arasında Nketiah'ı istediği ancak Arsenal'in bu teklifi reddettiği bilgisi haberde yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan! İşte o yıldız

Borussia Dortmund'un 24 yaşındaki İngiliz forvet için harekete geçip geçmeyeceğinin belirsizliğini koruduğu vurgulanırken, Nketiah transferinde Fenerbahçe'nin en büyük rakibinin yine Crystal Palace olacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan! İşte o yıldız

Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Eddie Nketiah 6 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.

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