TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Arsenal'dan! İşte o yıldız
Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun transfer planlamalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı. Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşını hesaba katan sarı-lacivertliler, yıldız bir golcüyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bir süredir araştırmalarda bulunan yönetim, aradığı ismi İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da buldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki o yıldız...
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Sarı lacivertliler yer aldığı 2 kulvarda da başarılı olarak sezonu mutlu sonlandırmak istiyor. Yönetim ise bir yandan gelecek sezonun planlamalarını yapmayı sürdürüyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu başında transfer ettiği Edin Dzeko'nun sezon sonunda sarı lacivertlilerden ayrılabileceği belirtildi.
Ntvspor'un İngiliz basınından derlediği habere göre, Fenerbahçe öncesi Al-Hilal'den teklif alan Edin Dzeko'nun sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali sürüyor.
Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin Dzeko'nun alternatifini de belirlediği iddia edildi. İşte sarı lacivertlilerin gündemine aldığı o yıldız...
F.BAHÇE'DEN BOMBA TRANSFER HAMLESİ!
Buna göre sarı lacivertliler, deneyimli forvetin takımdan ayrılması halinde Arsenal'den Eddie Nketiah'ı transfer etmek istiyor.
İngiliz ekibinde düzenli forma şansı bulamayan Eddie Nketiah'ı Fenerbahçe'nin yanı sıra Crystal Palace ve Borussia Dortmund'un da istediği belirtildi.
Hatta Crystal Palace'ın devre arasında Nketiah'ı istediği ancak Arsenal'in bu teklifi reddettiği bilgisi haberde yer aldı.
Borussia Dortmund'un 24 yaşındaki İngiliz forvet için harekete geçip geçmeyeceğinin belirsizliğini koruduğu vurgulanırken, Nketiah transferinde Fenerbahçe'nin en büyük rakibinin yine Crystal Palace olacağı aktarıldı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Eddie Nketiah 6 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.
24 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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