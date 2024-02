"Karakter koyduk"

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek maç fazlasıyla Galatasaray'ın önüne geçti. Galibiyet uzatma dakikalarındaki penaltıyla geldi. Mücadele sonrasında teknik direktör İsmail Kartal "Kasımpaşa dirençli bir takım. Maçın zor geçeceğini tahmin ediyordum. İlk yarıda maçı koparabilirdik. İkinci yarı 55-60'a kadar beklemek istedik. Değişiklik yapacakken golü yedik. İlk defa duran toptan gol yedik. Bunu hafta arası oyuncularımıza anlatmıştık" ifadelerini kullandı.

HAMLELER İŞE YARADI

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal konuşmalarını şöyle tamamladı: "Gol sonrası hamlelerimizi yaptık. Direnç koyduk. Taraftarla hafta içi yaptığımız görüşmelerde takımı desteklemelerini istemiştik. Biz de reaksiyon verecektik. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Oynucularım da 1-0 geriye düşmesine rağmen Fenerbahçe ruhuna yakışır karakter ortaya koydular. Kazanmasını bildik. 3 puan bizim içni çok önemliydi. Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum.

"FENERBAHÇE'Yİ KİMSE YIKAMAZ"

Gecenin kahramanlarından Mert Hakan Yandaş maç sonunda çok mutluydu. Muhteşem bir frikik golüyle geri dönüşün ateşini yakan deneyimli orta saha oyuncusu şöyle konuştu: "Bu sene şampiyon olacağız. Bunu hissediyoruz. Taraftar da bize çok iyi destek veriyor. Sezon sonuna kadar dişlerini sıksınlar. Tekrar söylüyorum, burası çok büyük bir camia. Biz bir arada durdukça Fenerbahçe'yi kimse yıkamaz.

İRFAN CAN ŞOKU!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku yaşanıyor. Kasımpaşa maçı öncesi bir sakatlığı bulunan ve iki gündür ağrıları devam eden İrfan Can Kahveci'nin önceki akşam MR'ı çekildi. Tecrübeli futbolcunun çekilen MR'ı sonucunda sağ bacak alt adale kısmında yırtık saptandı. F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oyuncusunu iğneyle oynatmayı düşündüğü ancak daha sonra vazgeçtiği ifade edildi. Yaklaşık 4 haftalık bir süreçte takımdaki yerini alamayacağı ifade edilen İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa, A.Gücü, Hatayspor, Union SG, Pendikspor, Union SG, Trabzonspor ve A. Demirspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan F.Bahçe'de Afrika Kupası'ndan yeni dönen Bright Osayi-Samuel de sakatlığı sebebiyle dünkü maç kadrosunda yer almadı. İki futbolcu da dünkü karşılaşmayı tribünden yan yana takip etti.

ÇAĞLAR DUVAR GİBİYDİ

Fenerbahçe'nin devre arası transferlerinden Çağlar Söyüncü, Kasımpaşa karşısında yine etkili bir performans sergiledi. Tecrübeli savunma oyuncusu hem rakibin hücumlarını kesti hem de topu oyuna ilk sokan isim oldu. Duran toplarda da sık sık ileri çıkarak gol aradı. Maç sonunda büyük coşku yaşadı.

"SAVAŞARAK KAZANIYORUZ"

Kanarya'nın sol beki Jayden Oosterwolde maç sonu şöyle konuştu: "Artık maçları sezon başında olduğu kadar kolay kazanamıyoruz. Savaşmamız gerekiyor ve savaşıyoruz. Biz bir aileyiz. Son dakikada attığımız golle galip geldiğimiz için mutluyum. Bu şekilde devam ederek şampiyon olmak istiyoruz.

DZEKO OFSAYTA TAKILDI

Süper Lig'in gol kralı Edin Dzeko dün bilindik performansında uzaktı. İstediği topları da alamayan Boşnak yıldız bir defa fileleri havalandırdı. Orada da ofsayt gerekçesiyle golü iptal edildi. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ikinci devrede onu kenara çekerek yerine Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü.

HER ŞEYİMİ VERİYORUM

Ferdi Kadıoğlu maç sonu şunları söyledi: "Solda ya da sağda oynamam fark etmez, takım için her şeyimi veririm. Zor bir maç oldu, çok daha iyi olmamız gereken zamanlar vardı maçta. Daha iyisini yapabilirdik. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, iyi oynamadığımız anlarda da bize büyük destek oldular. Bu desteklerini sezon sonuna kadar sürdürmelerini istiyoruz."