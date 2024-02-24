Ülkenin üçüncü büyüğü

Takvimler 1 Kasım 1897'yi gösterdiğinde Belçika'da Union Saint- Gillioise futbola 'merhaba' dedi. 1904'te ilk şampiyonluğunu elde eden mavi-sarılı kulüp, ardından 10 sezona ambargo koydu ve bu süreçte 7 defa mutlu sona ulaştı. 1935'e kadar da toplamda 11 kez Belçika Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Sonrasında ise düşüş yaşadı. Belçika'da Anderlecth ve Club Brugge'ün ardından en fazla şampiyonluğu bulunan USG'nin kaderi, Brighton'ın da sahibi olan Tony Bloom'un kulübü 2018'de satın almasıyla birlikte değişti. KULÜP alt liglerde mücadele ettiği 48 yılın ardından 2020-21 sezonunda yeninden birinci lige yükseldi. 2021- 22'de yıllar sonra ilk sezonunu yaşadığı Pro Lig'de mükemmel bir performans ortaya koydu. Normal sezonu ilk sırada tamamlayan USG, şampiyonluk grubunu ise ikinci sırada bitirdi. 2022-23'te de şampiyonluk grubunda üçüncü olarak Avrupa Ligi'ne play-off turdan başlayan USG, Lugano'yu eleyerek gruplara kaldı. Gruplarda Liverpool, Toulouse ve LASK'la eşleşti. Grubu üçüncü bitirdi, son 32 turunda da Frankfurt'u eledi.