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Kadıköy’de seri zamanı

Çaykur Rize’yi deplasmanda yenerek Alanya beraberliği sonrasında üç puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, bugün de Kasımpaşa’yı mağlup ederek yeni bir seri başlatmak istiyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Kadıköy’de seri zamanı

Galatasaray ile kısasıya bir şampiyonluk yarışının içine giren Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kadıkıöy'deki mücadele saat 19.00'da başlayacak, düdük ise Cihan Aydın'da. Alanya beraberliği sonrasında Çaykur Rize'yi balçık tarlası gibi zeminde üç golle geçen kanarya, bugün de kazanıp hem galibiyet serisi yakalamak hem de liderlik koltuğunu maç fazlasıyla devralmak istiyor.

BARIŞMA ZAMANI

Teknik direktör İsmail Kartal, bu zorlu mücadele öncesinde dün öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Rakibin artılarını eksilerini futbolculara aktaran Kartal'ın, "Kendi evimizde taraftarımızla barışma zamanı. Sizden tek istediğim üç puan. Bunu da başaracak kaliteniz var" dediği öğrenildi. Ligin geride kalan 26 haftasında 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan kanarya, 67 puanla ikinci sırada.

42. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, 42. kez rakip olacak. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 41 lig maçında Fenerbahçe 33 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

HEDEF 16

Ligde son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, oynadığı son 15 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Ligde sadece Trabzonspor'a boyun eğen sarı-lacivertliler; Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

KANARYA'DA İKİ EKSİK VAR

Kasımpaşa maçında sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden King, forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Fred de bugün riske edilmeyecek. Brezilyalı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki MKE Ankaragücü müsabakasında görev alabilir.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Alexander Djiku'ya Çaykur Rizespor deplasmanında sarı kart gören Cengiz Ünder, sarı kart ceza sınırında... Bu 5 oyuncu, bugün görev alır ve kart görürlerse Hatayspor maçında oynayamayacaklar.

SON 5 MAÇTA 6 PUAN KAYIP

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada toplam 9 puan kaybederken bunların 6'sı son 5 maçta geldi. 17. haftada Galatasaray derbisinden golsüz eşitlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Samsunspor'la 1-1, Alanyaspor'la da 2-2 berabere kaldı. Son 5 maçın 3'ünde puan kaybı yaşamış oldu.

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