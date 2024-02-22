Haberler Fenerbahçe "İlk hedef şampiyonluk"

"İlk hedef şampiyonluk"

Fenerbahçe'nin devre arasında Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, dünkü idman sonrasında açıklamalarda bulundu. Birçok konuya açıklık getiren 28 yaşındaki yıldız, şunları söyledi: "Takım olarak iyi durumdayız. Gelmeden önce yakın arkadaşlarım iyi bir ortam olduğunu söylüyorlardı. Ben de geldim ve gördüm. Hedefimiz şampiyonluk. Taraftarlarımızla birlikte elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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"İlk hedef şampiyonluk"

Fenerbahçe'nin devre arasında Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, dünkü idman sonrasında açıklamalarda bulundu. Birçok konuya açıklık getiren 28 yaşındaki yıldız, şunları söyledi: "Takım olarak iyi durumdayız. Gelmeden önce yakın arkadaşlarım iyi bir ortam olduğunu söylüyorlardı. Ben de geldim ve gördüm. Hedefimiz şampiyonluk. Taraftarlarımızla birlikte elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz.

Maddi olarak kazanç sağlıyoruz. Kazandığım paranın hakkını vermek isterim. Fenerbahçe'de de hedefim bu. Atletico Madrid ile kontratım var. 6 aylık süreç çok önemli. Mutlu sona ulaşırsak, durumum ilerleyen zamanda netleşir diye düşünüyorum. Uzun süredir şampiyon olmayan Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşatmak, ilk hedef bu... Ondan sonrasına bakacağız. İşin içinde profesyonellik var, iş bizden de çıkıyor."

3 HAFTA SÜRDÜ

Transfer sürecim yaklaşık üç hafta sürdü. Bir gün 'bitti' deniyor, ertesi gün görüşmeler devam ediyor. Mental olarak süreç yordu. Biz de saygı gösterdik. Mutlu sona ulaştık, mutluyuz. Burada olmaktan dolayı mutluyum.

OTURMUŞ TAKIMA GELDİM

Stoperde büyük bir rekabet olduğunu belirten Çağlar Söyüncü: "Oturmuş bir takma geldim, bu işimi zorlaştırıyor. Stoperde benimle birlikte 6 oyuncu var. Serdar Aziz, Bonucci var. Kimin oynayacağının kararını hocamız verecek."

ALIŞMA SÜRECİM OLDU

İlk kez Süper Lig'de forma giydiğini belirten milli yıldız, "Sorumluluklarım fazla. Alışma sürecimin Türk olmama rağmen daha uzun süreceğini düşünüyordum. Hocalarım, arkadaşlarım sağ olsun kısa sürede kaynaşma oldu" dedi.

EURO 2024 GÜZEL GEÇER

Avrupa Şampiyonası hakkında konuşan Çağlar, "Oynayarak daha iyiye gidiyorum. Rekabet hep olacak. En iyi performansı veren oynayacak. EURO2024' te de bizi güzel bir turnuva bekliyor. Güzel geçeceğini düşünüyorum" dedi.

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