Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kostic derbisi!

Transfer dönemi kapanmasına rağmen İtalya'dan iddialar gelmeye devam ediyor... Çizme'nin önemli medya kuruluşlarından biri olan "calciomercato" Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Juventus'ta gözden düşen Filip Kostic'i gündemine aldığını ileri sürdü. Haberde; Juventus'un Kostic'le sezon sonunda yollarını ayıracağını ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oyuncuyla şimdiden irtibata geçtiği bilgisi yer aldı. Juventus'un Sırp orta saha için 10 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi içinde olduğu da belirtildi. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 24 maçta 4 asist kaydetti.