Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül'den Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu!

Ömer Üründül'den Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 08:53
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Ömer Üründül'den Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu!

ÖMER ÜRÜNDÜL - MERT HAKAN İKİSİNDEN DE İYİ!

Fenerbahçe'nin orta saha ve forvet hattındaki yıldızlarında belirgin bir fiziki düşüş olduğu görünen bir gerçek. Dün gece Rize'nin zemininin çok kötü olmasını İsmail Kartal'ın göz önüne alarak tutkulu kadrosundan vazgeçip daha savaşçı bir 11 sahaya sürmesi gerekiyordu.

Ömer Üründül'den Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu!

Bunu yapmayınca Fenerbahçe açısından her yönüyle çok olumsuz bir ilk yarı geçti. Rizesporlu futbolcular fizik gücü üstünlükleriyle Fenerbahçeli oyuncuları ikili mücadelelerde bozuyorlar, zemine göre de uzun top oynayıp rakiplerini geriye koşturuyorlardı.

Ömer Üründül'den Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu!

Bir tehlike yarattılar 1 de gol attılar. Fenerbahçe ise bırakın pozisyon bulmayı oyunu bir an için kontrolüne bile alamadı.

Ömer Üründül'den Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu!

İsmail Kartal ikinci devreye 3 oyuncu değişikliği ile başladı. Çıkanların 3'ü de çok doğruydu. Ama girenlerden 2'si doğru üçüncüsü ise herkesi hayrete düşüren bir sürprizdi.

Ömer Üründül'den Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu!

Bu sene Karagümrük'e kiralanan orada birçok maçta yedek kalan ve tekrar takıma dönen Serdar Dursun'un görev alması akla tek bir şey getiriyor, o da Batshuayi ile Kartal arasında devre arasında bir şey yaşandı.

Ömer Üründül'den Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu!

Bunun başka mantıklı izahını göremiyorum… Ama futbolun her zaman ilginç bir oyun olduğunu söylerim. Serdar Dursun devre başlar başlamaz gol atıp takıma moral getirdi.

Ömer Üründül'den Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu!

Sonra Fenerbahçe Dzeko ile öne geçti. Son dakikalarda baskı altına girdi ama İrfan Can ile işi bitirdi.

Ömer Üründül'den Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu!

Genel gözlemlerim; bu maç kazanıldı ama önemli isimlerin fiziki düşüşleriyle iş ne kadar daha iyiye gidecek? Mert Hakan, ikinci yarı bitik Krunic ile Szymanski'den daha faydalı oldu.

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