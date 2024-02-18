Ömer Üründül'den Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu!

İsmail Kartal ikinci devreye 3 oyuncu değişikliği ile başladı. Çıkanların 3'ü de çok doğruydu. Ama girenlerden 2'si doğru üçüncüsü ise herkesi hayrete düşüren bir sürprizdi.

Bu sene Karagümrük'e kiralanan orada birçok maçta yedek kalan ve tekrar takıma dönen Serdar Dursun'un görev alması akla tek bir şey getiriyor, o da Batshuayi ile Kartal arasında devre arasında bir şey yaşandı.