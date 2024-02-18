Ömer Üründül'den Rizespor - Fenerbahçe maçı yorumu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)
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İsmail Kartal ikinci devreye 3 oyuncu değişikliği ile başladı. Çıkanların 3'ü de çok doğruydu. Ama girenlerden 2'si doğru üçüncüsü ise herkesi hayrete düşüren bir sürprizdi.
Bu sene Karagümrük'e kiralanan orada birçok maçta yedek kalan ve tekrar takıma dönen Serdar Dursun'un görev alması akla tek bir şey getiriyor, o da Batshuayi ile Kartal arasında devre arasında bir şey yaşandı.
Bunun başka mantıklı izahını göremiyorum… Ama futbolun her zaman ilginç bir oyun olduğunu söylerim. Serdar Dursun devre başlar başlamaz gol atıp takıma moral getirdi.
Sonra Fenerbahçe Dzeko ile öne geçti. Son dakikalarda baskı altına girdi ama İrfan Can ile işi bitirdi.
Genel gözlemlerim; bu maç kazanıldı ama önemli isimlerin fiziki düşüşleriyle iş ne kadar daha iyiye gidecek? Mert Hakan, ikinci yarı bitik Krunic ile Szymanski'den daha faydalı oldu.
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