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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 23'lük Sambacı! Scout ekibi keşfetti

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadro planlama operasyonuna devam ediyor. Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci'nin kiralık sözleşmelerinin sona erecek olmasını hesaba katan sarı-lacivertliler, stoper transferi için alternatiflerini oluşturmaya başladı. Fenerbahçe scoutları, Hollanda Ligi'nde forma giyen Brezilyalı savunmacıyı gündemine aldı. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 23'lük Sambacı! Scout ekibi keşfetti

Süper Lig'de şampiyonluğa, Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere koşan sarı-lacivertliler bir taraftan da gelecek sezonun kadro oluşumu için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 23'lük Sambacı! Scout ekibi keşfetti

Devre arası transfer operasyonunda stoper mevkisine yapılan transferler dikkat çekmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 23'lük Sambacı! Scout ekibi keşfetti

Union Berlin'den Leonardo Bonucci ile Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü takıma katılmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 23'lük Sambacı! Scout ekibi keşfetti

Ancak iki oyuncuyla da kontratlar sezon sonuna kadar yapıldı. Takımda kalıp kalmayacakları belirsiz.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 23'lük Sambacı! Scout ekibi keşfetti

RODRIGO GUTH FENERBAHÇE'YE!
Bu sebeple gelecek vaat eden stoperler mercek altında. Bunlardan biri de Rodrigo Guth.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 23'lük Sambacı! Scout ekibi keşfetti

Fenerbahçe scoutları, Fortuna Sittard forması giyen Rodrigo Guth'u yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 23'lük Sambacı! Scout ekibi keşfetti

23 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, ülkesinin takımlarından Coritiba çıkışlı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 23'lük Sambacı! Scout ekibi keşfetti

Rodrigo Guth, Avrupa futboluna Atalanta ile adımını attı. Ardından Pescara'da oynadı. NEC Nijmegen ve Fortuna Sittard'da forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 23'lük Sambacı! Scout ekibi keşfetti

Fortuna'da şu anda Kayseri'nin hocası olan Burak Yılmaz'ın takım arkadaşıydı. Boyu 1.91, kilosu 80.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 23'lük Sambacı! Scout ekibi keşfetti

Aynı zamanda güçlü ve ayaklarına hakim bir oyuncu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 23'lük Sambacı! Scout ekibi keşfetti

Guth'un Hollanda temsilcisiyle kontratı 2027 yılında bitiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 23'lük Sambacı! Scout ekibi keşfetti

2.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli bulunuyor. Tüm sezon izlenecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 23'lük Sambacı! Scout ekibi keşfetti

2 GOLÜ VAR
Rodrigo Guth bu sezon Fortuna Sittard formasıyla toplamda 24 karşılaşmaya çıktı. 2 defa fileleri havalandırırken asist yapamadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 23'lük Sambacı! Scout ekibi keşfetti

Genç oyuncu 6 defa sarı kart gördü. Kırmızısı yok.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 23'lük Sambacı! Scout ekibi keşfetti

Rodrigo Guth kariyerinde hiç sakatlık yüzünden maç kaçırmadı.

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