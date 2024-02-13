Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İskoçya'da Ryan Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İskoçya'da Ryan Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın uzun süredir şans vermediği Ryan Kent'i oyuna sürmesi, İskoçya'da gündem oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 09:28
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İskoçya'da Ryan Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İskoçya'da Ryan Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca...

Sarı-lacivertliler, rakibiyle 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İskoçya'da Ryan Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca...

Fenerbahçe'nin gollerini Dusan Tadic (p) ve Edin Dzeko kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İskoçya'da Ryan Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca...

Alanyaspor'un golleriyse Loide Augusto'dan geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İskoçya'da Ryan Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca...

Kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, puanını 64'e çıkararak liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İskoçya'da Ryan Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca...

Bu sezonki 10. beraberliğini alan Akdeniz ekibiyse 28 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İskoçya'da Ryan Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca...

Mücadele adına en çok konuşulan olaylardan biri de uzun süredir forma giymeyen Ryan Kent'in maçta süre alması oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İskoçya'da Ryan Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca...

Fenerbahçe formasıyla son olarak Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sadece 1 dakika süre bulan İngiliz futbolcu, 85. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İskoçya'da Ryan Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca...

İskoç basını, teknik direktör İsmail Kartal'ın üç ay sonra Ryan Kent'e Süper Lig'de forma vermesine şaşırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İskoçya'da Ryan Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca...

'FENERBAHÇE, KENT'İ SOĞUK HAVA DEPOSUNDAN ÇIKARDI'

"footballscotland" 'Fenerbahçe, Kent'i soğuk hava deposundan çıkardı' manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı ve Kent'in sahaya çıkmasına rağmen etkili olamadığını vurguladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İskoçya'da Ryan Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca...

Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İskoçya'da Ryan Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca...

İngiliz yıldız, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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