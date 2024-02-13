FENERBAHÇE HABERLERİ - İskoçya'da Ryan Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın uzun süredir şans vermediği Ryan Kent'i oyuna sürmesi, İskoçya'da gündem oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Alanyaspor'un golleriyse Loide Augusto'dan geldi.
Kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, puanını 64'e çıkararak liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Bu sezonki 10. beraberliğini alan Akdeniz ekibiyse 28 puanla 15. sırada kendine yer buldu.
Mücadele adına en çok konuşulan olaylardan biri de uzun süredir forma giymeyen Ryan Kent'in maçta süre alması oldu.
Fenerbahçe formasıyla son olarak Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sadece 1 dakika süre bulan İngiliz futbolcu, 85. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu.
İskoç basını, teknik direktör İsmail Kartal'ın üç ay sonra Ryan Kent'e Süper Lig'de forma vermesine şaşırdı.
'FENERBAHÇE, KENT'İ SOĞUK HAVA DEPOSUNDAN ÇIKARDI'
"footballscotland" 'Fenerbahçe, Kent'i soğuk hava deposundan çıkardı' manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı ve Kent'in sahaya çıkmasına rağmen etkili olamadığını vurguladı.
Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı.
İngiliz yıldız, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.
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