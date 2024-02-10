Serdar Dursun geri döndü!

Rade Krunic, Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci transferleriyle devre arasında kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Pendikspor'a gönderdiği Umut Nayir'in yerini de Serdar Dursun'la doldurdu. Sezon başında Umut'u almak için Serdar'la yollarını ayıran sarılacivertliler, bu kez tam tersini yaparak, 32 yaşındaki oyuncuyu takıma geri kazandırdı. Tecrübeli golcü, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe formasını giyecek.

19 GOL ATTI 9 ASİST YAPTI

6 ay sonra yeniden sarı-lacivertli kulübe dönen Serdar Dursun, takımla ilk idmanına da çıktı. Eski takım arkadaşlarıyla idmanda samimi görüntüler ortaya koyan 32 yaşındaki oyuncu, attığı gollerden sonra 'siu' sevinci yaparak 'Dursunaldo' lakabını almıştı. 2021-22'de Darmstadt'tan kadroya katılan Serdar Dursun, sarı-lacivertli formayla 64 maça çıkmış ve 19 gol, 9 asistlik katkı sağlamıştı. Serdar bir de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

25 MAÇTA 6 GOLÜ VAR

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Serdar Dursun, Karagümrük formasıyla sahaya çıktığı 25 karşılaşmada 6 gol kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu, milli formayı ise 10 kez terletirken 7 gol ve 1 asitlik katkı verdi.

"ŞAMPİYONLUK DİLİYORUZ"

Fenerbahçe, Serdar Dursun'un transferi resmi sitesinden yaptığı şu açıklamayla duyurdu: "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun'a yeniden hoş geldin diyor, çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz."