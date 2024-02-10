Haberler Fenerbahçe Manuel Fernandes'ten transfer itirafı! "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklifler aldım"

Manuel Fernandes'ten transfer itirafı! "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklifler aldım"

Son dakika spor haberleri... Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Portekizli eski futbolcu Manuel Fernandes, verdiği röportajda Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldığını söyledi. İşte Fernandes'in dikkat çeken açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 16:47
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Manuel Fernandes'ten transfer itirafı! "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklifler aldım"

2011 yılında Valencia'dan Beşiktaş'a transfer olan ve orta sahadaki başarılı oyunuyla takımda yıllarca adeta maestro görevi gören Portekizli eski futbolcu Manuel Fernandes, Beşiktaş'taki dönemiyle ilgili, Hürriyet'e önemli itiraflarda bulundu.

Manuel Fernandes'ten transfer itirafı! "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklifler aldım"

Beşiktaş'ta oynadığı dönem içinde kalan ukdeyi paylaşan ve Süper Lig'in diğer büyük takımlarından da transfer teklifi aldığını belirten Fernandes, şöyle devam etti:

Manuel Fernandes'ten transfer itirafı! "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklifler aldım"

"Beşiktaş'taki ana hedefim, Süper Lig'i kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı. Beşiktaş'ta birçok teknik direktörle çalıştım ama kısa bir süreliğine de olsa Bernd Schuster ve Carlos Carvalhal'la çalışmayı daha çok sevmiştim."

Manuel Fernandes'ten transfer itirafı! "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklifler aldım"

"Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yıllar içinde Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklifler aldım ama hiçbiri gerçekleşmedi. Bunun nedeni muhtemelen gelen tekliflerin zamanlamasıyla alakalıydı."

Manuel Fernandes'ten transfer itirafı! "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklifler aldım"

Beşiktaş'ın geçen ay göreve getirdiği Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un yeni görevini de değerlendiren eski orta saha, temkinli konuştu.

Manuel Fernandes'ten transfer itirafı! "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklifler aldım"

Fernandes, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, tecrübeli bir teknik direktör ama takımın ve kulübün ihtiyacı olan kişi olup olmadığını zaman gösterecek. Her şey kulübün ona zaman vermeye istekli olup olmadığına ve takımın durumunu iyileştirmek için bu zamanı hak edip etmediğine bağlı" dedi.

Manuel Fernandes'ten transfer itirafı! "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklifler aldım"

Son haftalarda eleştiri oklarının hedefi olan vatandaşı Gedson Fernandes'e tavsiyelerde bulunan Portekizli eski yıldız, "Gedson Fernandes'e her şeyden önce futboldan keyif almasını söylemek istiyorum. Gelenekleri olan köklü bir kulüpte oynuyor ve Türk futbolu onun oyun tarzına uygun." diye konuştu.

Manuel Fernandes'ten transfer itirafı! "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklifler aldım"

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışına da değinen 38 yaşındaki Portekizli, "Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesi sadece şansla ilgili olmayacak. Şu anda Galatasaray'ın üstünlüğü ve avantajı var. Aynı zamanda fikstür de Süper Ligi kimin kazanacağını belirlemeye yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

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