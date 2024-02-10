Manuel Fernandes'ten transfer itirafı! "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklifler aldım"

Fernandes, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, tecrübeli bir teknik direktör ama takımın ve kulübün ihtiyacı olan kişi olup olmadığını zaman gösterecek. Her şey kulübün ona zaman vermeye istekli olup olmadığına ve takımın durumunu iyileştirmek için bu zamanı hak edip etmediğine bağlı" dedi.