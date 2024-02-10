Manuel Fernandes'ten transfer itirafı! "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklifler aldım"
Son dakika spor haberleri... Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Portekizli eski futbolcu Manuel Fernandes, verdiği röportajda Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldığını söyledi. İşte Fernandes'in dikkat çeken açıklamaları...
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"Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yıllar içinde Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklifler aldım ama hiçbiri gerçekleşmedi. Bunun nedeni muhtemelen gelen tekliflerin zamanlamasıyla alakalıydı."
Beşiktaş'ın geçen ay göreve getirdiği Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un yeni görevini de değerlendiren eski orta saha, temkinli konuştu.
Fernandes, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, tecrübeli bir teknik direktör ama takımın ve kulübün ihtiyacı olan kişi olup olmadığını zaman gösterecek. Her şey kulübün ona zaman vermeye istekli olup olmadığına ve takımın durumunu iyileştirmek için bu zamanı hak edip etmediğine bağlı" dedi.
Son haftalarda eleştiri oklarının hedefi olan vatandaşı Gedson Fernandes'e tavsiyelerde bulunan Portekizli eski yıldız, "Gedson Fernandes'e her şeyden önce futboldan keyif almasını söylemek istiyorum. Gelenekleri olan köklü bir kulüpte oynuyor ve Türk futbolu onun oyun tarzına uygun." diye konuştu.
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışına da değinen 38 yaşındaki Portekizli, "Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesi sadece şansla ilgili olmayacak. Şu anda Galatasaray'ın üstünlüğü ve avantajı var. Aynı zamanda fikstür de Süper Ligi kimin kazanacağını belirlemeye yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.
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