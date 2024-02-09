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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın tek rakibi Pep Guardiola!

Ligde Fenerbahçe’yle 2.63 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal, Klopp, Ancelotti, Mourinho gibi isimleri geçti. Kartal’dan daha yüksek ortalamayı ise Pep Guardiola, 2013-14’te Bayern Münih’i çalıştırdığı dönemde yakaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın tek rakibi Pep Guardiola!

İsmail Kartal, üçüncü Fenerbahçe döneminde destan yazıyor. Üç kulvarda da takımını başarıyla götüren tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon 38 maçta 2.61 puan ortalaması yakaladı. Kartal, ligde ise 24 maçta 2.63 ortalamayla Fenerbahçe'nin başında bunu başaran ilk teknik adam oldu. 62 yaşındaki çalıştırıcı, bu grafiğiyle de Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen teknik adamlarından Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho gibi isimleri de geride bıraktı. Tek rakibi ise M.City'nin çalıştırıcı Pep Guardiola.

GUARDIOLA BAYERN'DE 2.65'İ GÖRDÜ

Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp, teknik adamlık kariyerinde en yüksek puan ortalamasını 2019-20 sezonunda 2.61'le yakaladı. Klopp, o dönem Liverpool'u şampiyonluğa taşımıştı. Ancelotti ise lig kariyerinde en yüksek ortalamayı bu sezon Real Madrid'in başında 2.52 ile yakaladı. Jose de kariyeri boyunca 2.63'ü gördü o da 2011-12'de Real Madrid'le... Kartal'ın geçemediği tek isim Pep... İspanyol menajer, 2013-14'te B.Münih'i şampiyon yaparken 2.65 puan ortalaması tutturmuştu.

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