Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Joshua King Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verdiği flaş karar

TRANSFER HABERİ - Joshua King Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verdiği flaş karar

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. Yabancı sayısını azaltmak isteyen sarı lacivertli yönetim, gelen teklifleri değerlendiriyor. Emre Mor, Crespo, Samet Akaydin ve Bartug Elmaz ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Joshua King transfer kararı verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 15:07
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TRANSFER HABERİ - Joshua King Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verdiği flaş karar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak.

TRANSFER HABERİ - Joshua King Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verdiği flaş karar

Zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen sarı lacivertliler zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ - Joshua King Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verdiği flaş karar

Diğer yandan sarı lacivertli yönetim transferde yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ - Joshua King Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verdiği flaş karar

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Bonucci, Krunic ve Çağlar transferleriyle büyük ses getirdi.

TRANSFER HABERİ - Joshua King Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verdiği flaş karar

Fenerbahçe'de gelen isimlerin yanı sıra kadrodan ayrılacak oyuncular merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Joshua King Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verdiği flaş karar

Sarı lacivertliler, Samet Akaydin'i Panathinaikos'a, Crespo'yu La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya, Bartuğ Elmaz'ı Sivasspor'a, Emre Mor'u da Karagümrük'e kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Joshua King Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verdiği flaş karar

Bu sezon Batshuayi ve Dzeko'nun arkasında kalan Norveçli yıldız Joshua King transfer kararını verdi.

TRANSFER HABERİ - Joshua King Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verdiği flaş karar

32 yaşındaki yıldız takımda kalmayı tercih etti.

TRANSFER HABERİ - Joshua King Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verdiği flaş karar

Hull City, golcü oyuncu için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı.

TRANSFER HABERİ - Joshua King Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verdiği flaş karar

Akşam'ın haberine göre; Norveçli golcü, Hull City'den gelen bu teklifi kabul etmedi.

TRANSFER HABERİ - Joshua King Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verdiği flaş karar

King'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERİ - Joshua King Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verdiği flaş karar

Norveçli yıldız, bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada görev alırken 4 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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