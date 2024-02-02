TRANSFER HABERİ - Joshua King Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte verdiği flaş karar
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. Yabancı sayısını azaltmak isteyen sarı lacivertli yönetim, gelen teklifleri değerlendiriyor. Emre Mor, Crespo, Samet Akaydin ve Bartug Elmaz ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Joshua King transfer kararı verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Bonucci, Krunic ve Çağlar transferleriyle büyük ses getirdi.
Fenerbahçe'de gelen isimlerin yanı sıra kadrodan ayrılacak oyuncular merak ediliyor.
Sarı lacivertliler, Samet Akaydin'i Panathinaikos'a, Crespo'yu La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya, Bartuğ Elmaz'ı Sivasspor'a, Emre Mor'u da Karagümrük'e kiraladı.
Bu sezon Batshuayi ve Dzeko'nun arkasında kalan Norveçli yıldız Joshua King transfer kararını verdi.
32 yaşındaki yıldız takımda kalmayı tercih etti.
Hull City, golcü oyuncu için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı.
Akşam'ın haberine göre; Norveçli golcü, Hull City'den gelen bu teklifi kabul etmedi.
King'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Norveçli yıldız, bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada görev alırken 4 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
32 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro olarak gösteriyor.
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