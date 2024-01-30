Haberler Fenerbahçe 150'yi de aşacak

150'yi de aşacak

Fenerbahçe müthiş bir sezon geçiriyor. 36 maçın 30'unu kazanan sarı-lacivertliler bu mücadelelerde 101 kez fileleri havalandırmayı başardı. Bu gol sayısıyla Avrupa'nın en skorer ekibi olan Kanarya tüm kulvarlarda sonuna kadar giderse 28 karşılaşmaya daha çıkacak. Bu da Fenerbahçe'nin 150 gol barajını da rahat rahat aşacağını gösteriyor. Kartal'ın öğrencileri sadece gol sayısında değil, rakip ceza sahasında topla buluşta, toplam şut, isabetli şut gibi birçok hücum kategorisinde zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 06:50
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150'yi de aşacak

Fenerbahçe müthiş bir sezon geçiriyor. 36 maçın 30'unu kazanan sarı-lacivertliler bu mücadelelerde 101 kez fileleri havalandırmayı başardı. Bu gol sayısıyla Avrupa'nın en skorer ekibi olan Kanarya tüm kulvarlarda sonuna kadar giderse 28 karşılaşmaya daha çıkacak. Bu da Fenerbahçe'nin 150 gol barajını da rahat rahat aşacağını gösteriyor. Kartal'ın öğrencileri sadece gol sayısında değil, rakip ceza sahasında topla buluşta, toplam şut, isabetli şut gibi birçok hücum kategorisinde zirvede yer alıyor.

EN GOLCÜ TAKIMLAR:

Fenerbahçe: 101 gol

Leverkusen: 85 gol

Liverpool: 84 gol

Manchester City: 81 gol

Real Madrid: 75 gol

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