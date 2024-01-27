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Michy Avrupa'nın zirvesinde

Fenerbahçe formasıyla bin 82 dakikada 14 gol atan Batshuayi, 78 dakikada bir ağları sarsarak, Mbappe, Kane ve Haaland gibi süper starları geride bıraktı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Michy Avrupa'nın zirvesinde

Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Michy Batshuayi, attığı gollerle takımını sırtlıyor. Edin Dzeko'nun yarısı kadar süre almasına rağmen daha skorer bir görüntü ortaya koyan Belçikalı yıldız, bu alanda birçok süper starı da geride bıraktı. Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan ve bin 82 dakika sahada kalan 30 yaşındaki oyuncu, tam 14 kez ağları sarstı. 78 dakikada bir gol katkısı veren Michy, bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Batsman'ın ardından Paris Saint-Germain'in süper starı Kylian Mbappe 80 dakikada bir gol katkısı vererek ikinci sırada yer alıyor. Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Kane de 83 dakikada bir ağları sarsmayı başardı. Manchester City'nin Norveçlisi Erling Haaland ise 98 dakika bir gol atıyor. Michy Batshuayi bu üç süper starın yanı sıra; Lautaro Martinez, Dovbyk, Mohamed Salah, Jude Bellingham gibi isimleri de geçmeyi başardı.

TALİPLERİ ARTIYOR

Fenerbahçe'nin geçen sezon 3.5 milyon euroya transfer ettiği Michy Batshuayi, takımda kalmak istediğini açıklasa da Belçikalı yıldızın talipleri artıyor. Al-Hilal'in yanı sıra Nottingham Forest, Glasgow Rangers, Club Brugge ve Everton 30 yaşındaki golcüyü transfer etmek istiyor. Fenerbahçe de iyi bir teklif gelmesi halinde Batsman'la yolları ayırabilir.

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