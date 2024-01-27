FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'de işlem tamam! İşte geleceği tarih

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katarak, devre arası transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, uzun uğraşlar sonunda Çağlar Söyüncü'de de mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki oyuncuyla 10 gün öncesinde söz kesen Fenerbahçe, Atletico Madrid'i ise ikna edememişti. İspanyol ekibinin inadı sonunda kırıldı ve milli yıldızın kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı. Sözleşmede satın alma opsiyonu ise bulunmuyor. KONTROLLERDEN GEÇECEK Sözleşme üzerindeki son detaylar tamamlandığı an Çağlar Söyüncü, İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarılacivertlilere bağlayan 5 aylık imzayı atacak. Fenerbahçe, 27 Ocak Cumartesi günü (bugün) 27 yaşındaki milli stoperi İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Aksilik yaşanması halinde ise Çağlar, en geç 28 Ocak Pazar günü İstanbul'a gelecek ve Ankaragücü karşılaşmasını Livakovic ve Bonucci de olduğu gibi tribünden izleyecek. KANKALAR BULUŞUYOR Çağlar'ın Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki en önemli etkenlerden biri de Cengiz Ünder… Sezon başında Marsilya'dan gelen yıldız oyuncu, Çağlar'a "Gel yeniden beraber oynayalım" dedi. İkili Altınordu'da ve Leicester City'de birlikte ter dökmüştü. 213 DAKİKA OYNADI Sezon başında Leicester City'den Atletico Madrid'e bedelsiz olarak gelen Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde sadece 9 maça çıktı ve 213 dakika sahada kalabildi. Çağlar'ın Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.