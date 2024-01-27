Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'de işlem tamam! İşte geleceği tarih

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'de işlem tamam! İşte geleceği tarih

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe, haftalardır kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Çağlar Söyüncü transferinde mutlu sona ulaştı. Kanarya, hem oyuncuyla hem de Atletico Madrid ile anlaştı. İşte milli yıldızın geleceği tarih...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'de işlem tamam! İşte geleceği tarih

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katarak, devre arası transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, uzun uğraşlar sonunda Çağlar Söyüncü'de de mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'de işlem tamam! İşte geleceği tarih

27 yaşındaki oyuncuyla 10 gün öncesinde söz kesen Fenerbahçe, Atletico Madrid'i ise ikna edememişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'de işlem tamam! İşte geleceği tarih

İspanyol ekibinin inadı sonunda kırıldı ve milli yıldızın kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'de işlem tamam! İşte geleceği tarih

Sözleşmede satın alma opsiyonu ise bulunmuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'de işlem tamam! İşte geleceği tarih

KONTROLLERDEN GEÇECEK
Sözleşme üzerindeki son detaylar tamamlandığı an Çağlar Söyüncü, İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarılacivertlilere bağlayan 5 aylık imzayı atacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'de işlem tamam! İşte geleceği tarih

Fenerbahçe, 27 Ocak Cumartesi günü (bugün) 27 yaşındaki milli stoperi İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'de işlem tamam! İşte geleceği tarih

Aksilik yaşanması halinde ise Çağlar, en geç 28 Ocak Pazar günü İstanbul'a gelecek ve Ankaragücü karşılaşmasını Livakovic ve Bonucci de olduğu gibi tribünden izleyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'de işlem tamam! İşte geleceği tarih

KANKALAR BULUŞUYOR
Çağlar'ın Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki en önemli etkenlerden biri de Cengiz Ünder...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'de işlem tamam! İşte geleceği tarih

Sezon başında Marsilya'dan gelen yıldız oyuncu, Çağlar'a "Gel yeniden beraber oynayalım" dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'de işlem tamam! İşte geleceği tarih

İkili Altınordu'da ve Leicester City'de birlikte ter dökmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'de işlem tamam! İşte geleceği tarih

213 DAKİKA OYNADI
Sezon başında Leicester City'den Atletico Madrid'e bedelsiz olarak gelen Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde sadece 9 maça çıktı ve 213 dakika sahada kalabildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'de işlem tamam! İşte geleceği tarih

Çağlar'ın Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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