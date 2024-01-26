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Batsman varsa sorun yok

Bu sezon, 26 maçta sadece bin 82 dakika süre alan ve 14 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Michy Batshuayi, 63 dakikada bir Fenerbahçe'ye skor katkısı vererek bu anlamda takımının en iyi ismi oldu. Belçikalı'ya ülkesinden de büyük övgü geldi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Batsman varsa sorun yok

Başakşehir maçının son anlarında kazanılan penaltıda sorumluluk alarak topun başına gelen ve Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü atan Michy Batshuayi, takımını sırtlamaya devam ediyor. Bu sezon Edin Dzeko'nun arkasında yedek kaldığı için zaman zaman problem çıkarsa da görev verildiğinde elinden gelenin en iyisini yapan 30 yaşındaki Belçikalı yıldız, şu ana kadar 26 maçta sadece bin 82 dakika süre alabildi.

ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYOR

Batshuayi, takım arkadaşlarından daha az süre almasına rağmen attığı goller ve yaptığı asistlerle Fenerbahçe'nin istatistik açısından en iyisi... Öyle ki şu ana kadar tüm kulvarlarda 14 gol atıp, 3 de asist yapan Batsman, her 63 dakikada bir gol katkısı sağladı. Michy Batshuayi'nin bu performansı ülkesi Belçika'da da geniş yankı uyandırdı. Belçika basını, "Michy Batshuayi, attığı gollerle Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyor" başlıklarını attı.

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