Fenerbahçe'den kritik kayıp!

Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda ağır darbe aldı... Samsunspor'u Kadıköy'de konuk eden sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci'yle öne geçmesine rağmen, üstünlüğünü koruyamadı ve Emre Kılınç'ın golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Birçok net gol pozisyonundan yararlanamayan sarı-kanarya, çok kritik iki puan bıraktı. Bu kayıp da İsmail Kartal'ın kararları da etkili oldu.

62 yaşındaki çalıştırıcı, 70'te Cengiz, Batshuayi ve King'i sahaya sürerken, golü atan İrfan Can'ı, asist yapan Tadic'i ve birçok pozisyona girip rakibi yıpratan Edin Dzeko'yu çıkardı. Yetmedi Szymanski'nin yerine sıfır skor katkısı olan Emre Mor'u da oyuna soktu. Kartal'ın gol gerekliyken önemli isimleri çıkarıp, çift forvete dönememesi de eleştirileri tecrübeli teknik adama yöneltti.

BONUCCI İLK 11'DE ÇIKTI

Leonardo Bonucci, Süper Lig'de ilk kez 11'de maça çıktı. Daha önce Gaziantep FK'ya karşı sonradan oyuna giren 36'lık yıldız, kupadaki Adana mücadelesine de 11'de başlamıştı. Bir başka transfer Rade Krunic de 87'de Fred'in yerine oyuna girdi.