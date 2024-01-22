FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Ders çıkarmıyor"

Zaten Dzeko'nun durumu geçen haftaki maçta da açıkça görülmüştü. İkinci yarı başladı, Fenerbahçe ilk yarıya oranla daha da durgundu. Tadic ve Dzeko'ya ilaveten İrfan Can da fizik olarak oyundan düştü.

İşte en az iki hamle bu bölümde gerekiyordu. Ama İsmail Kartal bunu yapamadı.