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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Ders çıkarmıyor"

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ı eleştirdi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 11:04
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Ders çıkarmıyor"

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Ders çıkarmıyor"

Sarı lacivertliler evinde rakibiyle 1-1 berabere kalırken zirve yarışında 2 puan bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Ders çıkarmıyor"

Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ı eleştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Ders çıkarmıyor"

ÖMER ÜRÜNDÜL - KAZANDIĞINDA DERS ÇIKARMIYOR

Fenerbahçe atak başladı. Kısa sürede de skor avantajını yakaladı. Devre sonuna kadar oyunu domine eden Fenerbahçe'ydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Ders çıkarmıyor"

Kalesinde tehlikeli bir atak bile yaşamadı. Ancak hücum girişimlerinde pozisyon zenginliği açısından bir sıkıntı vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Ders çıkarmıyor"

İsmail Kartal maçları kazanınca ders çıkarmıyor gerçekleri göz ardı ediyor. Tadic'in fiziki yetersizliğine Bir de son haftalarda Dzeko eklendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Ders çıkarmıyor"

Zaten Dzeko'nun durumu geçen haftaki maçta da açıkça görülmüştü. İkinci yarı başladı, Fenerbahçe ilk yarıya oranla daha da durgundu. Tadic ve Dzeko'ya ilaveten İrfan Can da fizik olarak oyundan düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Ders çıkarmıyor"

İşte en az iki hamle bu bölümde gerekiyordu. Ama İsmail Kartal bunu yapamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Ders çıkarmıyor"

Beraberlik golünden sonra gereken hamlelere başladı. Ama artık skorda denge olduğundan hem moralli hem de risk almadan tamamen geride yerleşen bir rakip ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Ders çıkarmıyor"

Birkaç pozisyon kaçtı sonuçta da çok önemli 2 puan kaybedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Ders çıkarmıyor"

Fenerbahçe'de dün kim iyi oynadı derseniz her zamanki gibi 1 numara Ferdi 2 numarada İsmail'di. Peki neden?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Ders çıkarmıyor"

Bu ikili fizik olarak çok güçlüydüler. Fred ve Szymanski'de kondisyon düşüklüğü olduğunu da göz ardı etmemek gerek. Futbol bir takım oyunu… Fizik olarak görevler mutlaka paylaşılmalı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Ders çıkarmıyor"

Son iki maçta sadece iki gol, ikisi de İrfan Can bu da ilginç.M edyanın tamamına yakınının olmazsa olmazı Fred'le oynandı! Sonuç berabere… Samsunspor teknik direktörünü kutlamak gerekir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Ders çıkarmıyor"

Taktik planı doğruydu. En önemli artısı erken yedikleri golden sonra oyun disiplinini bozmayışlarıydı.

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