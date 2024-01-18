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FENERBAHÇE HABERLERİ - Bonucci'den Mert Hakan Yandaş'a sürpriz benzetme!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adanaspor'u 6-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Takımının 6. golünü kaydeden Mert Hakan Yandaş'ın karşılaşma sonrası yaptığı paylaşıma ise yeni takım arkadaşı Leonardo Bonucci'den dikkat çeken bir yorum geldi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 10:10 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 10:12
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Bonucci'den Mert Hakan Yandaş'a sürpriz benzetme!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Adanaspor'u 6-0 yendi. Sarı-lacivertlilerde golleri Lincoln Henrique, Michy Batshuayi (4) ve Mert Hakan Yandaş kaydetti.

Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparken, bu paylaşıma birçok yorum geldi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci de yorum yapan isimlerden biriydi.

Bonucci, Mert Hakan Yandaş'ın gönderisine, "Bravo Xavi!" şeklinde yorum yaptı. Bu ifade çok sayıda beğeni aldı.

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