Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique piyangosu!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique piyangosu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemine hareketli bir giriş yapan Fenerbahçe'de, flaş bir ayrılık yaşanabilir. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'ye sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 16:40
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Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique piyangosu!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bonucci ile Krunic'i kadrosuna katarak hızlı bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique piyangosu!

Transfer hareketliliğinin devam ettiği sarı-lacivertlilerde Umut Nayir de Pendikspor'un yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique piyangosu!

Kanarya'da bir ayrılık daha yaşanabilir. Lincoln Henrique ile ilgili sıcak gelişme paylaşıldı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique piyangosu!

Bolavip Brasil'de yer alan habere göre Palmeiras, aradığı orta sahayı Fenerbahçe'de buldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique piyangosu!

Haberde Brezilya kulübünün, 25 yaşındaki Lincoln Henrique ile ilgilendiği bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique piyangosu!

Öte yandan Corinthians ve Cruzeiro'nun da genç futbolcuyu listesine eklediği bilgisi paylaşıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique piyangosu!

10 numara, sol kanat ve orta sahanın merkezinde forma giyebilen Lincoln, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından kadroya yeni döndü.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique piyangosu!

Brezilyalı futbolcu, bu sezon henüz sarı-lacivertli formayı giymedi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique piyangosu!

LINCOLN HENRIQUE KİMDİR?

7 Kasım 1998 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique piyangosu!

Profesyonel futbol kariyerine Gremio altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique piyangosu!

2017 yılında Gremio'dan Çaykur Rizespor'da kiralandı. 1 yıl sonra yine kiralık olarak America MG takımının yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique piyangosu!

2019'da bonservisiyle birlikte Portekiz'in Santa Clara ekibine transfer oldu. 2022 yılında da Santa Clara'dan 3.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique piyangosu!

1.78 cm boyundaki Lincoln Henrique, orta sahada forma giyiyor. 25 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique piyangosu!

Lincoln, Brezilya U17 Milli Takımı'nın formasını 11 kez terletti ve 4 gole imzasını attı. Güncel piyasa değeri ise 3.3 milyon euro...

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