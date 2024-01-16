TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Lincoln Henrique piyangosu!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemine hareketli bir giriş yapan Fenerbahçe'de, flaş bir ayrılık yaşanabilir. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'ye sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
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Bolavip Brasil'de yer alan habere göre Palmeiras, aradığı orta sahayı Fenerbahçe'de buldu.
Haberde Brezilya kulübünün, 25 yaşındaki Lincoln Henrique ile ilgilendiği bildirildi.
Öte yandan Corinthians ve Cruzeiro'nun da genç futbolcuyu listesine eklediği bilgisi paylaşıldı.
10 numara, sol kanat ve orta sahanın merkezinde forma giyebilen Lincoln, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından kadroya yeni döndü.
Brezilyalı futbolcu, bu sezon henüz sarı-lacivertli formayı giymedi.
LINCOLN HENRIQUE KİMDİR?
7 Kasım 1998 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Gremio altyapısında başladı.
2017 yılında Gremio'dan Çaykur Rizespor'da kiralandı. 1 yıl sonra yine kiralık olarak America MG takımının yolunu tuttu.
2019'da bonservisiyle birlikte Portekiz'in Santa Clara ekibine transfer oldu. 2022 yılında da Santa Clara'dan 3.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza attı.
1.78 cm boyundaki Lincoln Henrique, orta sahada forma giyiyor. 25 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Lincoln, Brezilya U17 Milli Takımı'nın formasını 11 kez terletti ve 4 gole imzasını attı. Güncel piyasa değeri ise 3.3 milyon euro...
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