TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic Fenerbahçe için bugün İstanbul'a gelecek!

Fenerbahçe'nin Rade Krunic transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Boşnak yıldızın bugün sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

İŞTE ÜNLÜ GAZETECİNİN PAYLAŞIMI:

🟡🔵✈️ Radu Krunić, on his way to Istanbul today as private flight has been scheduled for Bosnian midfielder. Krunić wanted only Fenerbahçe and he's set to sign for the Turkish club — AC Milan have signed all the documents. Bonucci ➕ Krunić for Fenerbahçe. 🇹🇷 pic.twitter.com/Bhp0sgn1Ij