TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic Fenerbahçe için bugün İstanbul'a gelecek!

Fenerbahçe'nin Rade Krunic transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Boşnak yıldızın bugün sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

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