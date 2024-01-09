TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den Savic kararı! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ocak ayında stoper transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic olmuştu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da tecrübeli futbolcuyla ilgilendiklerini doğrularken, İspanyol basını Atletico Madrid'in Karadağlı stoperle ilgili aldığı kararı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-lacivertliler, sezon başında transfer olduğu Union Berlin'den ayrılacak olan İtalyan stoperle görüşmelere başladı.
Çizme basını, Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'nun Bonucci'yi ikna ettiği ve tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceğini yazdı.
Bonucci transferi için beklemeye koyulan sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de Stefan Savic olmuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Karadağlı savunma oyuncusuyla ilgilendiklerini doğrulamıştı.
"İŞ GÖRÜR AMA ÇOK PAHALI"
Koç, "Stefan Savic çok iyi bir oyuncu, iş görür ama çok pahalı. Bonservisi yok ancak maaşı çok yüksek." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe, 4 milyon Euro maaş talep ettiği öne sürülen Savic sonrası rotasını Bonucci'ye kırarken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
SAVIC TAKIMDA KALIYOR
Soy Colchonero'da yer alan habere göre; Atletico Madrid, Stefan Savic'in takımda kalmasına karar verdi.
Haberde Savic'in ocak ayında takımdan ayrılmasının teknik direktör Diego Simeone için sorun olacağı vurgulandı.
Stefan Savic bu sezon Atletico Madrid formasıyla 13 maça çıktı.
33 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Savic'in kukübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Tecrübeli stoperin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.
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