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TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den Savic kararı! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ocak ayında stoper transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic olmuştu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da tecrübeli futbolcuyla ilgilendiklerini doğrularken, İspanyol basını Atletico Madrid'in Karadağlı stoperle ilgili aldığı kararı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 11:49
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den Savic kararı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den Savic kararı! Fenerbahçe...

Başta stoper ve orta saha olmak üzere birkaç takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerde stoper transferi için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den Savic kararı! Fenerbahçe...

Savunmanın ortası için birçok ismi gündemine alan Kanarya'da son günlerin en çok konuşulan ismi Leonardo Bonucci oldu.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den Savic kararı! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, sezon başında transfer olduğu Union Berlin'den ayrılacak olan İtalyan stoperle görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den Savic kararı! Fenerbahçe...

Çizme basını, Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'nun Bonucci'yi ikna ettiği ve tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den Savic kararı! Fenerbahçe...

Bonucci transferi için beklemeye koyulan sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de Stefan Savic olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den Savic kararı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Karadağlı savunma oyuncusuyla ilgilendiklerini doğrulamıştı.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den Savic kararı! Fenerbahçe...

"İŞ GÖRÜR AMA ÇOK PAHALI"

Koç, "Stefan Savic çok iyi bir oyuncu, iş görür ama çok pahalı. Bonservisi yok ancak maaşı çok yüksek." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den Savic kararı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, 4 milyon Euro maaş talep ettiği öne sürülen Savic sonrası rotasını Bonucci'ye kırarken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den Savic kararı! Fenerbahçe...

SAVIC TAKIMDA KALIYOR

Soy Colchonero'da yer alan habere göre; Atletico Madrid, Stefan Savic'in takımda kalmasına karar verdi.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den Savic kararı! Fenerbahçe...

Haberde Savic'in ocak ayında takımdan ayrılmasının teknik direktör Diego Simeone için sorun olacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den Savic kararı! Fenerbahçe...

Stefan Savic bu sezon Atletico Madrid formasıyla 13 maça çıktı.

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