TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılacak isimler netleşiyor. Djiku ve Becao transferlerinden sonra formasından uzak kalan Serdar Aziz'e veda etmeye hazırlanıyor. Sık sık sakatlık problemi yaşayan tecrübeli stoper oyuncusuna Süper Lig ekibi kancayı taktı. İşte transferin detayları... | FB SPOR HABERLERİ
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Kadrosuna takviye yapmak için harekete geçen yönetim takımdan ayrılacak isimleri de netleştirmeye başladı.
Bu isimlerin başında Serdar Aziz geliyor...
Tecrübeli stoper oyuncusu Becao ve Djiku transferinin ardından formasından uzak kaldı.
Sık sık sakatlık problemi yaşayan Serdar Aziz, İsmail Kartal'ın gözüne giremedi.
Bu sezon 10 maçta görev alan 33 yaşındaki stoper oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.
Süper Lig ekibi Tümason Konyaspor Fenerbahçe'nin tecrübeli ismine kancayı taktı.
Konyaspor, Meksika ekibi FC Juarez ile anlaşan Calvo'nun yerini Serdar Aziz'le doldurmayı planlıyor.
Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in de gerisine düşen 32 yaşındaki oyuncu için yeşil beyazlıların önümüzdeki hafta resmi teklif yapacağı belirtildi.
Serdar Aziz kariyerinde Bursaspor, Galatasaray formalarını da giydi.
Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan milli stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona eriyor.
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