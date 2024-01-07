Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılacak isimler netleşiyor. Djiku ve Becao transferlerinden sonra formasından uzak kalan Serdar Aziz'e veda etmeye hazırlanıyor. Sık sık sakatlık problemi yaşayan tecrübeli stoper oyuncusuna Süper Lig ekibi kancayı taktı. İşte transferin detayları... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 10:24
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler 44 puanla zirvede yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı

3 kulvarda mücadele edecek olan sarı lacivertli teknik heyet yönetime transfer için raporunu sundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı

Kadrosuna takviye yapmak için harekete geçen yönetim takımdan ayrılacak isimleri de netleştirmeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı

Bu isimlerin başında Serdar Aziz geliyor...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı

Tecrübeli stoper oyuncusu Becao ve Djiku transferinin ardından formasından uzak kaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı

Sık sık sakatlık problemi yaşayan Serdar Aziz, İsmail Kartal'ın gözüne giremedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı

Bu sezon 10 maçta görev alan 33 yaşındaki stoper oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı

Süper Lig ekibi Tümason Konyaspor Fenerbahçe'nin tecrübeli ismine kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı

Konyaspor, Meksika ekibi FC Juarez ile anlaşan Calvo'nun yerini Serdar Aziz'le doldurmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı

Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in de gerisine düşen 32 yaşındaki oyuncu için yeşil beyazlıların önümüzdeki hafta resmi teklif yapacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı

Serdar Aziz kariyerinde Bursaspor, Galatasaray formalarını da giydi.

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