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Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Rodrigo Becao...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Kulübü, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak olan Rodrigo Becao ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 14:40
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Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Rodrigo Becao...

Süper Lig'de ilk 18 hafta itibarıyla lider konumda bulunan Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından sıkça söz ettirmişti.

Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Rodrigo Becao...

Sarı-lacivertlilerin transferi için en çok uğraş verdiği isimlerden biri de Rodrigo Becao olmuştu.

Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Rodrigo Becao...

Kanarya, Serie A ekibi Udinese forması giyen Brezilyalı stoperle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Rodrigo Becao...

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Becao transferi için Udinese'ye 8 milyon 312 bin Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Rodrigo Becao...

Sarı-lacivertli takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yapan tecrübeli savunma oyuncusu, Alexander Djiku ile iyi bir ikili oluşturarak takımının yakaladığı galibiyet serisinde önemli rol oynadı.

Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Rodrigo Becao...

27 yaşındaki stoper, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında ciddi bir sakatlık geçirdi.

Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Rodrigo Becao...

Hamstring grubunda (biseps femoris) tendonunun koptuğu açıklanan Rodrigo Becao, ameliyat edildi.

Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Rodrigo Becao...

Geçtiğimiz kasım ayından bu yana formasından uzak kalan Becao'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Rodrigo Becao...

Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Brezilyalı oyuncunun düz koşulara başladığını duyurdu.

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