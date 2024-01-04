Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran paylaşım! Rodrigo Becao...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Kulübü, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak olan Rodrigo Becao ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Becao transferi için Udinese'ye 8 milyon 312 bin Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.
Sarı-lacivertli takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yapan tecrübeli savunma oyuncusu, Alexander Djiku ile iyi bir ikili oluşturarak takımının yakaladığı galibiyet serisinde önemli rol oynadı.
27 yaşındaki stoper, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında ciddi bir sakatlık geçirdi.
Hamstring grubunda (biseps femoris) tendonunun koptuğu açıklanan Rodrigo Becao, ameliyat edildi.
Geçtiğimiz kasım ayından bu yana formasından uzak kalan Becao'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Brezilyalı oyuncunun düz koşulara başladığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.
İşte o paylaşım...
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