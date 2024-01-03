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Mesut Özil takibi bıraktı
Kanarya'ya büyük umutlarla gelen ancak başarılı olamayan Mesut Özil'den şaşırtan hamle. Kanarya sonrasında Başakşehir ile anlaşan ancak sakatlığı sebebiyle fazla şans bulamayan tecrübeli yıldız, futbolu bırakmıştı. Mesut Özil, Fenerbahçe'yi İnstagram'dan takibi bıraktı. Sarı lacivertli taraftarlar da Mesut Özil'i takipten çıkmaya başladılar.
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