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Mesut Özil takibi bıraktı

Kanarya'ya büyük umutlarla gelen ancak başarılı olamayan Mesut Özil'den şaşırtan hamle. Kanarya sonrasında Başakşehir ile anlaşan ancak sakatlığı sebebiyle fazla şans bulamayan tecrübeli yıldız, futbolu bırakmıştı. Mesut Özil, Fenerbahçe'yi İnstagram'dan takibi bıraktı. Sarı lacivertli taraftarlar da Mesut Özil'i takipten çıkmaya başladılar.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Mesut Özil takibi bıraktı
Kanarya'ya büyük umutlarla gelen ancak başarılı olamayan Mesut Özil'den şaşırtan hamle. Kanarya sonrasında Başakşehir ile anlaşan ancak sakatlığı sebebiyle fazla şans bulamayan tecrübeli yıldız, futbolu bırakmıştı. Mesut Özil, Fenerbahçe'yi İnstagram'dan takibi bıraktı. Sarı lacivertli taraftarlar da Mesut Özil'i takipten çıkmaya başladılar.
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