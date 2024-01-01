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Mert Müldür'e gün doğdu
Yaz transfer döneminde Sassuolo'dan alınan Mert Müldür, Fenerbahçe'de bu sezon istediği forma şansını bulamamıştı. 11 karşılaşmada sadece 216 dakika süre alabilen 24 yaşındaki oyuncunun ise şans ayağına geldi. Osayi, Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyecek. Mert de en az 4 karşılaşmada oynayacak. Tecrübeli oyuncu, bu maçlarda göstereceği performansla formayı dönüşte Osayi'ye vermeyebilir.
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