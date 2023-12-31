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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma! Teklifi belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına iddialı bir kadro ile devam etmek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde eksiklerini giderecek. Savunma hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Kanarya'nın yapacağı teklif de netleşti. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 12:09
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma! Teklifi belli oldu

Fenerbahçe, uzun süren Şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma! Teklifi belli oldu

Sarı-lacivertli ekip bunun için sezon sonunda birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma! Teklifi belli oldu

Bu hamleler ile birlikte Kanarya, 44 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma! Teklifi belli oldu

Fenerbahçe bundan sonra devre arası transfer dönemine yoğunlaştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma! Teklifi belli oldu

Sarı-lacivertli ekip stoper mevkisine takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma! Teklifi belli oldu

Kanarya'da Becao'nun sakatlığı sonrası savunmada rostasyon yapmak zorlaştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma! Teklifi belli oldu

Bunun için Fenerbahçeli yöneticiler İngiltere seferine çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma! Teklifi belli oldu

Fenerbahçe'de Selahattin Baki'nin Tottenham forması giyen Eric Dier ile temas kurduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma! Teklifi belli oldu

Takvim'in haberine göre; Baki'nin bir başka hedefinin ise Nottingham Forest'ta top koşturan Moussa Niakhate olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma! Teklifi belli oldu

2022 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen Niakhate'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma! Teklifi belli oldu

27 yaşında olan tecrübeli oyuncu 5 kez Senegal Milli Takımı'nın formasını giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma! Teklifi belli oldu

Fransa pasaportu da bulunan Niakhate, 2022 yılında Alman ekibi Mainz'den 10 milyon euro'ya transfer edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma! Teklifi belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için İngiliz kulübüne 6 milyon euro teklif edeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma! Teklifi belli oldu

Niakhate'nin güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma! Teklifi belli oldu

Yıldız oyuncu bu sezon 15 maça çıktı ve skor katkısı sağlayamadı.

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