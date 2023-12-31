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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma! Teklifi belli oldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına iddialı bir kadro ile devam etmek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde eksiklerini giderecek. Savunma hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Kanarya'nın yapacağı teklif de netleşti. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)