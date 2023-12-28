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Sebastian'a Ada'dan üç talip

Fenerbahçe’de sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Sebastian Szymanski’yi İngiliz ekipleri Chelsea, Liverpool ve M.United’ın takibe aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Sebastian'a Ada'dan üç talip

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euroya transfer ettiği Sebastian Szymanski kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Süper Lig ile Avrupa maçlarındaki etkili görüntüsü ve skorer oyunuyla dikkat çeken Sebastian Szymanski'yi isteyenler de artmaya başladı. Öyle ki dün 24 yaşınki oyuncu için Polonya'dan dikkat çeken bir haber ortaya atıldı.

NAPOLI DE VAR

RZECZPOSPOLITA'NIN haberine göre; İngiltere'nin üç devi; Chelsea, Liverpool ve Manchester United, Sebastian Szymanski'ye özel ilgi gösteriyor. Haberde; üç takımın da 24 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar gözlem altında tutacağı belirtildi. Öte yandan Polonya basını, Szymanski'yi gündeminde tutan takımlardan birinin de Napoli olduğunu vurguladı. Sebastian'ın Zielinski'nin yerine düşünüldüğü belirtildi.

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