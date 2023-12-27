Yakın takip

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Devre arası transfer döneminde Milan'dan ayrılıp Fenerbahçe'nin yolunu tutması beklenen Rade Krunic'in Kanarya'yı yakın merceğe aldığı öğrenildi. Vatandaşı Edin Dzeko'nun Kanarya'da forma giymesi, Balkan kökenli Dusan Tadic ve Dominik Livakovic'in de ona eşlik etmesi, Krunic'in aklını çeliyor. Kadıköy'deki derbi atmosferinden etkilendiği kaydedildi.
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