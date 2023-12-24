Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şoke eden istatistik!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zirve mücadelesi veren ezeli rakipler Kadıköy'de golsüz berabere kaldı. Derbiye o istatistik damga vurdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 21:17 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 21:45
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ligde bu sezon en çok faul olan maç oldu.
Derbide 45 faul 7 sarı kart çıktı.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın golsüz berabere kalmasıyla birlikte lider değişmedi.
Fenerbahçe 44 puanda liderliğini sürdürdü.
Galatasaray'da puanını 44'e yükseltti ve averajla ikinci sırada yer aldı.
DEV DERBİDE ŞAŞIRTICI İSTATİSTİK!
Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasında ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
Zorlu karşılamada Fenerbahçe 5, Galatasaray ise 8 şut çekti.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 1 isabetli şut atıldı.
Sarı kırmızılıların tek isabetli şutu Hakim Ziyech'den geldi.
Sarı lacivertliler evinde oynadığı derbiyi isabetli şut atamadan tamamladı.
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı oynadığı son 2 derbiyi isabetli şut atamadan tamamladı.
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