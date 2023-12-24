Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şoke eden istatistik!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şoke eden istatistik!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zirve mücadelesi veren ezeli rakipler Kadıköy'de golsüz berabere kaldı. Derbiye o istatistik damga vurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 21:17 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 21:45
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şoke eden istatistik!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şoke eden istatistik!

Zirve mücadelesi veren ezeli rakipler Kadıköy'de golsüz berabere kaldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şoke eden istatistik!

Gergin geçen karşılaşmada faul düdükleri derbiye damga vurdu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şoke eden istatistik!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ligde bu sezon en çok faul olan maç oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şoke eden istatistik!

Derbide 45 faul 7 sarı kart çıktı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şoke eden istatistik!

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın golsüz berabere kalmasıyla birlikte lider değişmedi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şoke eden istatistik!

Fenerbahçe 44 puanda liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şoke eden istatistik!

Galatasaray'da puanını 44'e yükseltti ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şoke eden istatistik!

DEV DERBİDE ŞAŞIRTICI İSTATİSTİK!

Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasında ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şoke eden istatistik!

Zorlu karşılamada Fenerbahçe 5, Galatasaray ise 8 şut çekti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şoke eden istatistik!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 1 isabetli şut atıldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şoke eden istatistik!

Sarı kırmızılıların tek isabetli şutu Hakim Ziyech'den geldi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbide 7 yeni isim!
İrfan Can'dan Fred sözleri! "Onun eksikliği..."
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
Akdeniz'de korkutan deprem!
25 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay evinde hata yapmadı! Altay evinde hata yapmadı! 21:47
Beşiktaş'ta Chamberlain ameliyat edildi! Beşiktaş'ta Chamberlain ameliyat edildi! 21:44
İrfan Can'dan Fred sözleri! "Onun eksikliği..." İrfan Can'dan Fred sözleri! "Onun eksikliği..." 21:35
Okan Buruk: İlk yarı yumruk vardı! Okan Buruk: İlk yarı yumruk vardı! 21:33
Toroğlu'dan derbi sonrası sert eleştiri! Toroğlu'dan derbi sonrası sert eleştiri! 21:28
İsmail Kartal: Daha baskılı oynadık İsmail Kartal: Daha baskılı oynadık 21:27
Daha Eski
Miguel Crespo: Üstün olan taraf bizdik! Miguel Crespo: Üstün olan taraf bizdik! 21:24
Muslera: Livakovic ve benim için... Muslera: Livakovic ve benim için... 21:24
Kerem Demirbay: Zor maç olacağını biliyorduk Kerem Demirbay: Zor maç olacağını biliyorduk 21:21
Alexander Djiku: Süper Kupa'daki maçta... Alexander Djiku: Süper Kupa'daki maçta... 21:17
Derbide şoke eden istatistik! Derbide şoke eden istatistik! 21:17
F.Bahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber! F.Bahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber! 21:15